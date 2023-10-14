رابطة الاندية المصرية تصدر عقوبات صارمة على الزمالك والبنك الأهلي

أعلنت رابطة الأندية المحترفة مساء اليوم السبت ، عقوبات الجولة الثالثة من بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024 .

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وجاءت عقوبات مباراة زد أف سي وبلدية المحلة على النحو التالي:

عقوبات نادي زد أف سي :

توقيع غرامة مالية على نادي زد أف سي قيمتها 20000 جنيه وذلك لتأخر نزول الفريق لمدة 6 دقائق قبل بداية الشوط الثاني.

عقوبات بلدية المحلة :

ايقاف المدير الفني لنادي بلدية المحلة أحمد جميل عبد الرؤوف لمدة مباراة واحدة مع توقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه وذلك للطرد بعد نزول أرض الملعب والاعتراض على حكم المباراة.

ايقاف ماجد هاني لاعب نادي بلدية المحلة مباراتين وذلك للطرد بسبب اللعب العنيف .

عقوبات مباراة الاتحاد السكندري والجونة :

ايقاف اليو جاتا لاعب الجونة مباراتين وذلك للطرد للعبة خطرة .

عقوبات مباراة البنك الأهلي والزمالك :

عقوبات البنك الأهلي :

ايقاف اللاعب محمد فتحي محمود محمد لاعب البنك الأهلي مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد بعد الحصول على إنذارين في نفس المباراة.

عقوبات الزمالك:

ايقاف عبدالله طارق مترجم فريق الزمالك لمدة مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20000 جنيه وذلك لما بدر منه بعد المباراة مع استمرار العقوبة الموقعه عليه سابقا بالايقاف اربع مباريات بعد مواجهة المقاولون العرب في الجولة الثانية.

ايقاف محمد حسين عواد موسى لاعب نادي الزمالك مباراة واحدة بسبب الطرد لمنع فرصة محققة .