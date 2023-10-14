خالد البلشي: الصحافة الغربية تتعامل بازدواجية شديدة مع أحداث غزة

علق الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على ما وصفه “بازدواجية الصحافة الغربية فيما يتعلق بالهجمات على غزة”، إن لدينا مشهدًا يسمى "إعادة إنتاج المعايير المهنية فيما يتعلق بما يحدث الآن في الأراضي الفلسطينية"، حيث نرى صورة أحادية الجانب.

وأضاف خلال مكالمة مع برنامج "في المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي والمذاع على قناة سي بي سي، إنها ليست جريمة مهنية يرتكبها الإعلام الغربي في حق الصحافة وحسب، بل تم أيضًا بث صور ملفقة تمامًا للاطفال الفلسطينيين على أنها للأطفال الإسرائيليين بشكل نعته بالإجرامي.

محو جرائم الاحتلال

ونوه إلى أننا نواجه أخطاء مهنية معقدة تغطي جرائم أكثر خطورة، أو محاولات لمحو حقيقة أكثر خطورة وهي جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أننا نواجه أزمة مهنية حقيقية وهي الأكاذيب وعدم الحقيقة حول الجرائم الحقيقية، وكذلك الطريقة التي تعرض بها، كما لو أننا نواجه وسائل إعلام عسكرية، لافتًا إلى وجود مؤسسات كبيرة وكبار الصحفيين متورطة في تلك الأخطاء.

قضية مصر الأولى

فيما قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن المشكلة الفلسطينية هي المشكلة الأم للدول العربية، لكنها بالنسبة لمصر كانت دائمًا منذ البداية وحتى اليوم ، المشكلة الإنسانية الأولى، وقضية القيادة والحكومة والشعب المصري.

وأضافت أن هناك الكثير من الأحداث والانتهاكات التي يواجهها الشعب الفلسطيني من تدليس للقضية الفلسطينية.