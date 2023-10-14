تشكيل الحملة الانتخابية لرئيس الوفد فى السباق الرئاسى

عبدالسند يمامة: ساعة الصفر أوشكت لبدء مارثون الانتخابات وتحقيق طموحات المصريين

الوفد حزب عريق يسطر أبناؤه مستقبلاً باهراً للوطن والمواطن

4 متنافسين على منصب رئيس الجمهورية وغداً إعلان القائمة المبدئية

أصدر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية قراراً بتشكيل الحملة الانتخابية للسباق الرئاسى برئاسته وعضوية 25 مساعداً لرئيس الحملة، بالإضافة إلى أعضاء الهيئتين البرلمانية للنواب والشيوخ ورؤساء اللجان العامة بالمحافظة ورئيسي لجنتى الشئون الخارجية والمواطنة وممثل اتحاد العمال وسكرتيرى العموم ورؤساء لجان الشباب بالمحافظات وأصحاب الخبرات من أعضاء الهيئة العليا.

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أنه تم تشكيل فريق حملته الانتخابية من كوادر حزبية متخصصة فى كافة المجالات، ومن خيرة أبناء حزب الوفد، منوها بأن اللجنة بدأت عملها منذ صدور قرار تشكيلها، وأنها فى انعقاد مستمر ودائم على مدار الساعة طوال فترة السباق الرئاسى وحتى إعلان النتيجة.

وشدد رئيس الوفد على أن ساعة الصفر أوشكت لبدء الدعاية الانتخابية وتحقيق طموحات المصريين وفقاً للجدول الزمنى المحدد الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة إن حزب الوفد حزب عريق له ماضٍ يشهد له القاصى والدانى، وله حاضر يشار له بالبنان، وسوف يرسم أبناؤه مستقبلا باهراً للوطن والمواطن، وبما يضمن غداً مشرقاً للأجيال القادمة.

وفى سياق متصل تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، غداً الاثنين، القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، بعد غلق باب الترشح رسمياً أمس السبت.

يذكر أن 4 مرشحين تقدموا بطلبات ترشحهم منذ فتح باب الترشح وهم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، والمرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، وحدد الجدول الزمنى بدء الدعاية الانتخابية للسباق الرئاسى يوم 9 نوفمبر، وتحديد 1085 لجنة فرعية لإجراء الانتخابات.