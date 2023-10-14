الكدمات هي علامة تنذر بالخطر لسرطان الدم

يمكن أن ينبهك جلدك إلى الإصابة بسرطان الدم، والذي يعتبر أحد أكثر أنواع سرطان الدم شيوعًا، وهناك العديد من الأنواع المختلفة لسرطان الدم، لكن سرطان الدم يعتبر أحد الأنواع الثلاثة الرئيسية لسوء الحظ، غالبًا ما يصعب اكتشاف هذا النوع من سرطان الدم لأن أعراضه يمكن أن تكون غامضة تمامًا وغير معروفة.

يمكن أن يكون التشخيص المبكر للأعراض هو الخطوة الأولى لتحديد أي تغيرات سرطانية، ويمكن أن ينبهك جلدك إلى الإصابة بسرطان الدم، والذي يعتبر أحد أكثر أنواع سرطان الدم شيوعًا.

قد تظهر هذه العلامات أيضًا في أجزاء غير عادية من جسمك، مثل ظهرك، بالإضافة إلى الكدمات، يحثك طبيب الأورام على الانتباه إلى الأعراض والعلامات التالية:

تعب

فقدان الوزن غير المبرر

النزيف سهل

تضخم الغدد الليمفاوية

الانتفاخ و/أو آلام في المعدة

الالتهابات المتكررة

تعرق ليلي

آلام العظام/المفاصل

ضيق التنفس.