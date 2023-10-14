برلماني عن منع مرور الأمريكيين من رفح: قرار حكيم من قيادة قوية

ثمن النائب عصام دياب عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، قرار السلطات المصرية برفض أن يكون معبر رفح مخصصا لعبور الأجانب فقط.



وعلق عضو مجلس النواب علي موقف مصر لعدم السماح للرعايا الأجانب المرور من معبر رفح البري، وأشاد بالموقف المصري ورفضهم أن يكون المعبر مخصصًا لعبور الأجانب فقط، واشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات لقطاع غزة.



وأشار النائب عصام دياب الي

أن مصر قوية وقيادتها تعي دورها الاستراتيجي حيث رفضت مرور رعايا أمريكيين من معبر رفح من غزة إلى مصر، إلا باتفاق يلزم بوصول المساعدات إلى أهالي غزة.



وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر اشترطت اتفاق يخفف من وطأة المعاناة الإنسانية في قطاع غزة مع دخول الحرب يومها الثامن.



كما دشن رواد السوشيال ميديا هاشتاجي "الموقف المصري"، و"السيسي زعيم الشرق الأوسط"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتصدر الهاشتاجين قائمة التريند بموقع التواصل الاجتماعي "إكس".

وأشاد رواد السوشيال ميديا بالموقف المصري تجاه رفض عبور الرعايا الأجانب من معبر رفح، واشتراط العبور بدخول مساعدات غزة، كما أشادوا بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي مع حرب فلسطين ودعواته المستمرة وجهوده لوقف التصعيدات.