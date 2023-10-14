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جيش الاحتلال يعلن مقتل 279 جنديا منذ اندلاع الهجمات
السبت 14 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

جيش الاحتلال يعلن مقتل 279 جنديا منذ اندلاع الهجمات

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 279 قتيلاً في صفوفه منذ بدء الهجوم.

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حركة حماس: الاحتلال الإسرائيلي هدفه تهجير الفلسطينيين من غزة

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الاحتلال الإسرائيلي يُحذّر الحكومة اللبنانية من أي اعتداء على تل أبيب

وأضاف جيش الاحتلال أن هناك 126 أسيرًا مؤكدًا في غزة، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وفي سياق متصل قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، منزلا في مدينة "دير البلح" وسط قطاع غزة؛ ما أسفر عن ارتقاء 20 شهيدا وإصابة العشرات.

وقالت مصادر بالقطاع إن طائرات الاحتلال قصفت المنزل فوق رؤوس ساكنيه دون سابق إنذار، ما أدى إلى ارتقاء 20 شهيدا وعشرات الجرحى، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال قصفت كذلك منزلا بحي الفاخورة غرب مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء 20 شهيدا وإصابة أكثر من 80 آخرين بجروح، وجرى نقلهم إلى مستشفى الاندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت ظهر اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2269 شهيدا و9814 مصابا.

‎وبينت الصحة ان حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 2215 شهيدا، و8714 مصابا، وفي الضفة الغربية 54 شهيدا، وأكثر من 1100 مصاب.

 

 

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