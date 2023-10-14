الاحتلال الإسرائيلي يُحذّر الحكومة اللبنانية من أي اعتداء على تل أبيب

حذر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي"، الحكومة اللبنانية، وحمّلها مُسبقًا مسؤولية أي قصف لإسرائيل من لبنان، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت.

وقال أدرعي إن "كل اعتداء ينطلق من لبنان نحو سيادتنا تتحمل مسؤليته الحكومة اللبنانية".

وشدد على أن "كل من يحاول خرق الحدود نحو الأراضي الإسرائيلية سيتم قتله".

وكان نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد أعلن أمس الجمعة جهوزية حزبه "متى يحين وقت أي عمل" للتحرك ضد إسرائيل دعما للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأمس الجمعة، قتل صحفي وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي خلال التغطية لتطورات الوضع في جنوب لبنان.

واستهدفت إسرائيل استهدفت طواقم الإعلاميين بالقذائف بمنطقة علما الشعب.

الاحتلال الإسرائيلي يستعد لتنفيذ الاجتياح البري بـ "غزة" وسط هجوم حماس المُباغت (تفاصيل)

تستعد "قوات الاحتلال الإسرائيلي"، بشكل مُكثف لغزو بري لقطاع "غزة"، ردًا على هجوم مُفاجئ شنته حركة حماس، في حين يرى مُراقبون في تصريحات صحفية، أن بعض العقوبات ستُواجه إسرائيل داخل القطاع على رأسها موقف الرهائن ومخاطر الأنفاق.

واتخذت "حكومة الاحتلال الإسرائيلي"، عددًا من الخطوات لشن هجوم بري، واستمرت في تعبئة وحدة كبيرة في جنوب إسرائيل، حيث استدعت أكثر من 300000 جندي احتياطي وطلبت من سكان غزة مُغادرة منازلهم والتوجه جنوبًا.

ونشر معهد "الحرب الحديثة" الأمريكي المتخصص في الشؤون العسكرية، تحليلًا بشأن الموقف الراهن في صراع حماس وإسرائيل، موضحاً أنه مع تخطيط إسرائيل بالفعل لشن هجوم بري على غزة، فستُواجه القوات البرية مجموعة من التحديات، بعضها يُضاهي تحديات المعارك الحضرية الأخيرة، والبعض الآخر ينبع من الخصائص الفريدة للتضاريس الحضرية ووضع المقاومة الفلسطينية في غزة.

وأوضح أن إسرائيل لديها خبرة في تنفيذ اجتياح بري في غزة وضد حماس، إذ كانت آخر مرة أرسلت فيها قوات برية إلى القطاع خلال "عملية الجرف الصامد" التي استمرت 50 يومًا في العام 2014.