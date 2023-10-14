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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة مصر والجزائر الودية استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية

مصر ضد الجزائر
مصر ضد الجزائر

يلتقي منتخب مصر نظيره الجزائر في لقاء ودي ناري على ستاد هزاع بن زايد الدولي مساء يوم الاثنين  وتأتي المباراة  استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية  في ساحل العاج

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منتخب مصر خوض هذه التجربة استعدادًا  لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في ساحل العاج مطلع العام القادم  وتأتي المباراة الودية للاستفادة  على ايجابيات وسلبيات لاعبي الفراعنة .

قائمة منتخب مصر لمباراتي الجزائر وزامبيا

محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

عمر كمال

محمد حمدي

أحمد فتوح

علي جبر

ياسر إبراهيم

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

طارق حامد

مروان عطية

أحمد سيد زيزو

كوكا

محمد النني

محمود حماده

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

عمر مرموش

محمود تريزيجيه

حسين الشحات

مصطفي محمد

مروان حمدي

 

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة الجزائر

محمد الشناوي

محمد هاني

علي جبر

محمد عبد المنعم

أحمد فتوح

طارق حامد

حمدي فتحي

محمد النني

محمد صلاح

محمود حسن تريزيجيه

مصطفي محمد.

 

 

موعد مباراة مصر والجزائر في اللقاء الودي

تبدأ مباراة مصر و الجزائر  يوم الاثنين  القادم في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، و7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و8 مساء بتوقيت الإمارات .

 

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