موعد مباراة الزمالك وسموحة القادمة بعد التوقف الدولي

يستعد الزمالك لمواجهة سموحة في المباراة المرتقبة مساء السبت الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة في دوري المحترفين.

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تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة سموحة:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغني - حمزة المثلوثى - أحمد فتوح.

فى الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - محمود شيكابالا - مصطفى شلبى - إبراهيما نداى.

فى الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

موعد مباراة الزمالك وسموحة القادمة في الدوري المصري.

ومن المقرر ان تبدأ مباراة الزمالك وسموحة، مساء السبت الموافق 21 من شهر أكتوبر 2023، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، و7 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و8 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة:

تذاع المباراة بين الزمالك وسموحة، مساء اليوم السبت، على قنوات أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للمباراة وبطولة الدوري المصري.