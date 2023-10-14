المستشفيات هدف قوات الاحتلال.. تضرر 15 مبنى في غزة

بدا الأمر واضحا الآن مع ارتفاع أعداد الإصابات بين الكوادر الطبية في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الكوادر الطبية وعربات الاسعاف والمنشآت الصحية في غزة، وهو يزيد الأمر صعوبة على سكان وشعب غزة.

العملية العسكرية في قطاع غزة

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أنه وبداية من السبت الماضي أي بداية العدوان الإسرائيلي على شعب غزة، وتضرر 15 مستشفى جراء القصف الإسرائيلي المستمر على عدد من المناطق في قطاع غزة، كما أنه وجراء العدوان الإسرائيلي توقف اثنان منهما عن الخدمة.

ونوهت وزارة الصحة الفلسطينية، أنه تم استشهاد 15 كادرًا بالقطاع الصحي في غزة وإصابة العشرات وإلحاق الضرر بـ23 سيارة إسعاف جراء القصف الإسرائيلي.

تصعيد كبير تشهده العملية العسكرية في قطاع غزة خلال الفترة الحالية وبداية من السبت الماضي، ومن خلال عدد الضحايا فأن المدنيين هم الهدف الأول لقوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال شن هجمات وقصف بالطيران الحربي وبالصواريخ على عدد من المناطق في غزة.

ومشاهد وصور قتل الأطفال في غزة، هي التي تسيطر على المشهد الآن وذلك عقب مرور اسبوع على العملية العسكرية، والتي بدأت في صباح يوم السبت الماضي باختراق المقاومة الفلسطينية للسياج الحدودي بين غزة وعدد من المستوطنات الإسرائيلية، حيث إن هذه الضربة كانت شديدة القوة للمقاومة الفلسطينية وكتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، في عملية تم فيها أسر عدد من قوات الاحتلال الإسرائيلي وتوجيه الضربات القوية إلى عدد من المناطق بالمستوطنات الإسرائيلية.

ولكن يزداد كل يوم معاناة المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ في غزة، جراء ما تتعرض لها المناطق من القصف الشديد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي لا يتوقف أي ثانية.