بحث السعوديون خلال الساعات القليلة الماضية اليوم السبت، عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بعدما أعلنت عن توفر وظائف إدارية وتقنية للرجال والنساء لحملة البكالوریوس للعمل بمدينة الرياض، للعمل في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

ما هي أبرز الوظائف المعلنة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين:

1- مسؤول استقطاب مواهب:

درجة البكالوریوس في (الموارد البشریة) أو ما یعادلھا.– خبرة لا تقل عن سنتين

2- مصمم جرافيك:

درجة البكالوريوس في (الحاسب الآلي) أو ما يعادلها.

– اتقان برنامج After Effect وإضافة المؤثرات البصرية.

– الاحترافية في التعامل مع برامج الجرافيك (Photoshop، Illustrator).

– الاحترافية في تصميم المطبوعات على برنامج (InDesign).

موعد التقديم لوظائف الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين:

التقديم متاح الآن.. بدأ يوم الأحد بتاريخ 1445/03/23هـ الموافق 2023/10/08م، وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1445/04/07هـ الموافق 2023/10/22م.

جدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (Socpa)، أعلنت تعلن عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس - للعمل بمدينة الرياض - وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الهيئة الرسمي؛ وموضح أدناه:

الوظائف الشاغرة:

1- مسؤول الإعلام الرقمي.

ملخص المهام الوظيفية:

- إدارة محتوى الموقع الإلكتروني.

- إدارة وسائل التواصل الاجتماعي والبرید الإلكتروني والقوائم البریدیة

- ارسال الرسائل النصیة بالدعوات والأخبار والاعلانات والتھنئة، للفئات المستھدفة.

- اتباع العملیات الیومیة وإدارة الذات السیاسات والإجراءات.

2- مسؤول علاقات ودعم اللوجستي.

ملخص المهام الوظيفية:

- إبراز جهود الهيئة لدى القطاعات المستهدفة.

- سفير معلوماتي للهيئة لدى الجهات والهيئات والمعاهد المحلية والدولية.

- تزويد الجهات الدولية بالمعلومات المطلوبة حول الهيئة.

- المشاركة في أعداد النشرات والإصدارات التي تصدر عن الهيئة.

- تنظيم الفعاليات المهنية لزيادة الوعي لدى الجمهور.

طريقة التقديم:

- للاطلاع على بقية الشروط والتقديم على وظائف الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، عبر موقعها الرسمي:

1- مسؤول الإعلام الرقمي:

2- مسؤول علاقات ودعم اللوجستي:

وفي وقت اخر، أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (Socpa)، عبر بوابة التوظيف الرسمية، وبالتعاون مع صندوق الموارد البشرية (هدف) عن فتح باب التقديم، عبر برنامج التدريب على رأس العمل تمهير، مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:

لمسمى الوظيفي:- مسئول تدريب

الشروط:- سعودي الجنسية.- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس.- حديث تخرج في تخصصات إدارة الأعمال، التسويق، والعلاقات العامة، وما يعادلها.

نبذة عن الهيئة:

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين هي هيئة سعودية مهنية تأسست سنة 1992، وهي مكونة من أعضاء مهنيين يصل عددهم إلى أكثر من 100 ألف عضو. تقوم من خلال المعارف والمهارات المتوفرة لديها بريادة مهنة المحاسبة والمراجعة والإشراف عليها بالمملكة العربية السعودية، وتسعى لتزويد كافة الأطراف ذات العلاقة والاهتمام برؤية ثاقبة وفهم متعمق لهذه المهنة. يقع مقر الهيئة في العاصمة السعودية الرياض، ولها مكاتب تابعة في جدة والدمام.