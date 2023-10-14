المدير التنفيذي لشركة غزل المحلة: هدفنا عودة لدوري الأضواء من جديد

تهدف إدارة غزل المحلة الوقت الحالي ، نجاح فريق كرة القدم في العودة مٌجددًا إلى دوري الأضواء مرة أخري ، وتعد هذه النسخة شرسة من قبل المنافسين للصعود للدوري المصري الممتاز ، وتسعي إدارة زعيم الفلاحين تسخير كل الامكانيات.

كشف عمر رياض المدير التنفيذي لشركة غزل المحلة لكرة القدم في تصريحات إذاعية مساء اليوم السبت أن كل إمكانات الشـركة مسخرة من أجل عـودة الفريق للدوري الممتاز في الموسم الجديد.

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وأشار رياض إلى ، أن مجلس الإدارة الحالي يعمل على توفير كل متطلبات الفريق وتدعيمه بكل الطرق الممكنة , وأن الجميـع في شركة الكـرة يعمل على قلب رجل واحد من أجل هدف واحد وهو للعودة إلى الدوري الممتـاز .

وجه رياض رسالة لجماهير غزل المحلة إلى، مساندة الفريق ودعمه طوال الموسم , وأن الفريق في أشد الحاجة لدعم جمهور المحلة العظيم الذي يهابه جميع الخصوم.

يلتقي غزل المحلة نظيره وي مساء الثلاثاء المقبل على ستاد السلام في الجولة الرابعه في دوري المحترفين في نسخته الجديدة.