غزل المحلة يواصل تدريباته الجماعية استعدادًا لمباراة "وي" المقبلة

أدي الفريق الأول بنادي غزل المحلة مرانه عصر اليـوم السبت على ستاد غزل المحلة استعداداً لمباراة وي في الجولة الرابعـة من دوري المحترفين .

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وخضع لاعبي غزل المحلة العديد من التمرينات الفنية والبدنية لتجهيز الفريق لمباراة وي المقبلة في الجولة القادمة ، وعقده خالد عيد جلسة مع لاعبى الفريق جلسة طالبهم على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط في المباراة القادمة .

ومن جانبه أشار الكابتن خالد عيد المدير الفني لنادي غزل المحلة أن الفريق يخوض التدريبـات بصفوف شبه مكتملة خاصة بعد عـودة اللاعب عبد الله بيكـا للتدربيـات الجماعيـة مرة أخرى

وفي سياق آخر , أخطرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكـرة القدم نادي غزل المحلة بتعديل موعد مباراة الفريق أمام وي لتقام السـاعة السادسـة والنصف مساءً بدلاً من الرابعـة عصراً يوم الثلاثاء المقبل على ستـاد السلام بالقاهرة.

على الجانب الأخر، استطاع غزل المحلة في الفوز على نظيره أبو قيرة للاسمدة بفوز ثمين في عقر دارة في منافسات الجولة الثالثة في دوري المحترفين .