أبوالغيط يستقبل وزير خارجية تركيا ويؤكد ضرورة إغاثة سكان غزة

استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، السيد "هاكان فيدان" وزير خارجية تركيا، بمقر الجامعة العربية، وركزت جلسة المباحثات حول تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، ان الطرفين اتفقا على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وتوفير الإغاثة اللازمة للمدنيين في القطاع، بما في ذلك من خلال توفير الممرات الآمنة في أسرع وقت ممكن وإدخال المساعدات الانسانية للسكان الذين تزداد معاناتهم كل ساعة.



ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده خلال اللقاء أن انفجار الوضع على هذا النحو الخطير يعد منطقيًا في ضوء الانسداد السياسي وغياب أي أفق يمنح الفلسطينيين الأمل في الاستقلال وحياة طبيعية فضلًا عن التقويض الممنهج لمقومات حل الدولتين.



ومن جانبٍ آخر، ذكر المتحدث أن أبو الغيط رحب بتحسن وتطور العلاقات التركية مع عدد من الدول العربية الأمر الذي يصب في صالح الشعوب من الجانبين.

وأضاف أن الوزير التركي وجه الدعوة إلى الأمين العام لزيارة تركيا في أقرب فرصة.