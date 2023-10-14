حزب الله يهاجم 5 مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا بصواريخ وقذائف موجهة

أعلن حزب الله، اليوم السبت، استهداف مواقع إسرائيلية بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون في منطقة مزارع شبعا ويأتي ذلك غداة استشهاد صحفي في وكالة رويترز وإصابة آخرين بجروح بينهم مصوران لوكالة فرانس برس جراء "قذيفة صاروخية إسرائيلية، وفق ما أعلن الجيش اللبناني.

وأعلن حزب الله أنه "عند الساعة الثالثة والربع من عصر اليوم السبت قامت مجموعات من المقاومة الإسلامية بمهاجمة المواقع الصهيونية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وهي: الرادار، رويسات العلم، السماقة، زبدين ورمثا، بالصواريخ المُوجّهة وقذائف الهاون وأصابتها إصابات دقيقة ومباشرة.

وسماع دوي أصوات قذائف وتصاعد سحب دخان في المنطقة.

وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل تبادلًا للقصف منذ الأحد، غداة بدء طوفان الأقصى.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي عصر الجمعة أطراف بلدات حدودية بعد محاولة تسلل من لبنان قال مصدر أمني إن فلسطينيين قاموا بها، ورد حزب الله على القصف بمهاجمة 3 مواقع إسرائيلية بالأسلحة المباشرة والمناسبة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هغاري السبت سنردّ على كلّ ضربة تأتي من لبنان بضربة.

وفي سياق متصل حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، من جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة التي خلفت حتى الآن 54 شهيدًا ومئات المصابين والجرحى منذ بداية العدوان، في جرائم إطلاق النار الحي على المدنيين العزل التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وحذرت الوزارة، في بيان صحفي، المجتمع الدولي عامة والدول الغربية بشكل خاص من نتائج الضغط الشديد والعقوبات الجماعية البشعة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بشكل يتزامن مع الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتعتبرها محاولات إسرائيلية مدروسة لتفجير الاوضاع في الضفة الغربية بحجج وذرائع واهية.

وأضافت الوزارة: تفرض سلطات الاحتلال طوقًا عسكريًا شاملًا على الضفة وطوقًا محكمًا على كل بلدة، أو قرية، أو مخيم، أو مدينة، عبر إغلاق مداخلها وحشر المواطنين في حدود أماكن سكناهم، وحرمانهم من التنقل والحركة لتلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وتحرمهم عبر إعلانات رسمية من التنقل على الطرق الخارجية في أرض وطنهم، في حين تطلق يد ميليشيات المستعمرين المسلحة لاستباحة الضفة الغربية المحتلة وشوارعها، وتسمح لهم بإطلاق النار على المواطنين والعربدة على الشوارع وممارسة أبشع الاعتداءات والجرائم بحق الفلسطينيين المدنيين العزل".

وأدانت الوزارة جرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال وعناصر المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية المحتلة والتي تعكس تصعيدًا إسرائيليًا رسميًا ملحوظًا في التعامل مع المسيرات السلمية عبر تسهيل إطلاق النار على المشاركين بهدف القتل، محذرة من نتائج الحماية التي يوفرها جيش الاحتلال للمستوطنين المتطرفين وإقدامهم على ارتكاب جرائم بحق المواطنين ومنازلهم، خاصة في القدس الشرقية المحتلة.