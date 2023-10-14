رئيس الوزراء يتفقد مجمع الأسواق ويفتتح مهرجان تخفيض الأسعار ببورسعيد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مجمع الأسواق بالمدينة الباسلة الذي يمثل القلب التجاري لها وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بخطة إقامة أسواق حضارية حديثة بالمحافظات، ولا سيما بورسعيد لكونها ذات طبيعة تجارية، مشيرًا إلى أن تلك الأسواق تتماشى مع التطورات التنموية والخدمية وتضع حدًا للإشغالات، وتحقق المظهر الحضاري للمدن.

وأجرى رئيس الوزراء، حوارًا مع البائعين للاطمئان على توافر السلع وأسعارها، كما توقف لاستطلاع آراء عدد من المواطنين حول الأسعار وجودة المنتجات، لاسيما من المواد الغذائية ذات الاهمية للأسر، مؤكدًا حرص الحكومة على ضبط الأسعار ومتابعة ذلك دائمًا.

وزار رئيس الوزراء، سوق بورسعيد الجديد "البازار" إيذانًا بافتتاح مهرجان محافظة بورسعيد لتخفيض الأسعار، حيث أوضح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن هذا المهرجان يأتي في إطار سعي محافظة بورسعيد لضبط الأسعار حيث قامت بتنظيم مبادرة لعرض سلعتي الأرز وزيت الطعام، واللحوم بأسعار مخفضة في منافذ البيع المختلفة بكل من البازار الجديد بمدينة بورسعيد ومجمع الأسواق، بمدينة بورفؤاد ليكون سعر عبوة الأرز ١٠ ك ٢٠٠ جنيه، وسعر زجاجة الزيت ١ك ٤٥ جنيه، وسعر الأرز ١ ك ٢١ جنيها، وسعر كيلو اللحوم البلدي ٢٢٠ جنيهًا، وخلال جولته بمجمع الأسواق استمع الدكتور مصطفى مدبولي، إلى شرح من محافظ بورسعيد حول عدد من المشروعات المنفذة بالمنطقة.