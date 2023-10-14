استشاري أمراض الذكورة يحدد الحالات التي نلجأ فيها لعملية الحقن المجهري "فيديو"

أوضح الدكتور أحمد تمساح استشاري أمراض الذكورة وتأخر الإنجاب أن عملية الحقن المجهري ليست علاجاً لتأخر الإنجاب وإنما علاج تأخر الإنجاب هو علاج السبب والوصول إلى مرحلة الحمل الطبيعي ولكن إذا تعذر الحمل بهذه الطريقة نلجأ في تلك الحالة للحقن المجهري.

وحدد استشاري أمراض الذكورة الحالات التي تحتاج إلى عملية الحقن المجهري من الذكور أولها حالات إنعدام الحيوانات المنوية التي لديها إنسداد في وصول الحيوانات المنوية من الخصية إلى مجرى البول وهناك حالتين في إنعدام الحيوانات المنوية هما حالات ضعف أو فشل وظيفة الخصية أو حالة إنسداد وعلاجها عن طريق أخذ عينات من الخصية.أوإذا كان هناك ضعف في نسيج الخصية ولا تستطيع تكوين الحيوانات المنوية أو تكوين حيوانات منوية ضعيفة وعددها بسيط جداً.

استشاري أمراض الذكورة: عوامل عملية الحقن المجهري

وأضاف الدكتور أحمد تمساح يحكمنا في عملية الحقن المجهري عدة عوامل منها سن الزوجة فإذا كان سن الزوجة صغير وحالة الزوج ضعف شديد في نسيج الخصية فيحصل على العلاج حتى نستطيع أخذ عينة من الحيوانات المنوية وإجراء الحقن المجهري.

أما إذا كان سن الزوجة كبير وحالة الزوج لا تسمح بأخذ فترة كبيرة في العلاج ففي تلك الحالة نلجأ إلى أخذ عينة من الخصية عن طريق البحث عن البؤر المنوية داخل الخصية عن طريق الميكروسكوب الجراحي.