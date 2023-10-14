حكم الشرع في جشع التجار والمغالاة بالأسعار

قال الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء، إذ نزل النبي السوق يومًا وقال ابشروا يا معشر التجار، ثم قال يحشر التجار يوم القيامة فجارًا إلا التاجر الصدوق.

وأضاف الأطرش في تصريحه لـ"الوفد"، أن النبي بيّن أن تسعة أعشار الرزق في التجارة بشرط أن يكون التاجر أمين وألا يغالي في الأسعار ولا يحتكر السلع، إذ قال صلى الله عليه وسلم: المحتكر ملعون.

حكم الشرع في جشع التجار:

وتابع: وقال النبي من احتكر على المسلمين سلعة ليُغلّيها عليهم ضربه الله بالجنون والجذام والبرس، ولينظر معشر التجار إلى ما حدث مع أمير المؤمنين عثمان بن عفان حينما أصيب الناس بالجوع وجاءت له قافلتين واجتمع التجار في المدينة، فأوصل التجارة إلى عشرة أمثالها، فنظر التجار بعضهم إلى بعض وقالوا نحن جميعًا تجار المدينة من الذي زادك، فقال زادني عليها سبعمائة ضعف وتبرع بالقافلة كلها لفقراء المدينة.

واختتم حديثه، أن التجار في هذه الأيام يتفننون في الجشع والاستغلال، لذا ينبغي على الحكومة الرشيدة الضرب بيد من حديد على أمثال هؤلاء التجار الجشعين الذين يحتكرون السلع ويبيعونها بأضعاف ثمنها، فهؤلاء ليسوا تجارًا بل هم فجارًا.

مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية:

ويذكر، أن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، بدأ تطبيقها بداية من اليوم، وذلك على 7 سلع أساسية وهي "الفول- العدس- الألبان ومنتجاتها- المكرونة- السكر- الأرز- زيت الطعام"، بنسب تتراوح ما بين 15 لـ 25%.

وهناك عدد من سلاسل المحال التجارية الكبرى، لم تلتزم بتطبيق المبادرة التي تهدف لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك حسبما رصدت "الوفد" في جولة ميدانية، صباح اليوم.