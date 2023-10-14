انطلاق مبادرة تخفيض السلع اليوم.. والمحال التجارية لا تستجيب

سلاسل المحال التجارية الكبرى ترفع شعار تجاهل قرارات الحكومة، إذ تنطلق اليوم مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية التي أعلنت عنها الحكومة، والتي أصبحت في خبر كان بالنسبة لأصحاب المحال التجارية الذين لا يلتفتون ولا يهتمون بما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار 7 سلع أساسية.

مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية

"الفول- العدس- الألبان ومنتجاتها- المكرونة- السكر- الأرز- زيت الطعام"، هذه السلع التي تخضع لقرار الحكومة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، إذ يتم تخفيض أسعارها بنسب تتراوح ما بين 15 لـ 25%.

المحال التجارية لا تستجيب لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

وخلال جولة ميدانية لـ "الوفد" داخل عدد من سلاسل المحال التجارية الكبرى، للتأكد من الالتزام بقرارات الحكومة وتطبيق التخفيضات على السلع الأساسية، كانت المفاجأة بعدم اهتمام تلك المنافذ بتطبيق قرارات مجلس الوزراء وتجاهلها وكأنها لم تكن.

وبسؤال موظفة "الكاشير" في إحدى فروع سلسلة المحال التجارية الكبرى (خ.ز)، عن السلع المطبق عليها مبادرة تخفيض الأسعار، أجابت بأنها لا تعلم أية معلومات عن تلك المبادرة ولا توجد أية تخفيضات على السلع المتوفرة لديهم، وعند سؤالها: هل سيتم تطبيق التخفيضات الأيام المقبلة؟، أجابت: لا أعلم.

وفي إحدى فروع سلسلة محال (ع.ا)، أكد أحد العاملين، أن التخفيضات المتوفرة لديهم خاصة بفروعهم، أما عن مبادرة تخفيض أسعار السلع فلم يطبقوها لديهم.

وفي إحدى فروع محال (س***ي)، وجدت التخفيضات الخاصة بسلسلة المحال، وبسؤال العاملين عن مبادرة تخفيض أسعار السلع، أكدوا أنها سيتم تطبيقها بداية من غدٍ الأحد على السلع التي حددتها الحكومة ولكن من شركات محددة.