زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب تايوان

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة شرق تايوان اليوم السبت، وفقًا لإدارة الطقس المركزية التايوانية.

وأفادت الإدارة وفق ما نقلته صحيفة تايوان نيوز- بأن الزلزال وقع على عمق 7.2 كيلومتر تحت المحيط، وعلى بعد 70.2 كيلومتر شرق مقاطعة هوالين.

العوامل الطبيعية

العوامل الطبيعية هي تلك الناجمة عن الأنشطة البركانية في باطن الأرض التي تحدث نتيجة انزلاق الصخور إلى الفوهات البركانية، بالإضافة إلى الطاقة الهيدروديناميكية التي تحدث نتيجة حرارة البركان النشط، كذلك انتقال الرسوبيات على الأرض مما يؤدي إلى الإخلال في طبقات الأرض وتحرك طبقات القشرة الأرضية، كما يؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة داخل الأرض، مما يسهل حركة الطبقات الصخرية التي ينجم عن تحركها الزلزال.

العوامل البشرية

هي العوامل الناتجة عن الأنشطة البشرية، مثل حفر الألغام وإزالة الصخور وعملية التعدين وضخ السوائل وحفر السدود، وأبرزها استخراج الوقود الأحفوري من باطن الأرض، بالإضافة إلى كثرة آبار النفط.

طرق الحماية من الزلازل في المنزل قبل وقوعها

عادةً ما يتم الإعلان عن توقع حدوث الزلازل والهزات الأرضية قبل فترة من وقوعها، فيكون لديك الوقت الكافي للقيام بعدة أمور كي تحمي نفسك وعائلتك من أخطار الزلازل الوخيمة، إليك اهم طرق الحماية من الزلازل في المنزل:

أول خطوة هي الاستعداد النفسي لحدوث الزلزال وعدم الشعور بالرعب، فهي مجرد لحظات وتزول

عدم الهلع والتوجه بشكل هادئ إلى مكان مفتوح خارج المبنى، مكان بعيد عن الأشجار وأعمدة الكهرباء والمباني والجسور

استخدام الدرج عند الخروج من المنزل

عدم استخدام المصاعد الكهربائية للخروج، لأنها معرضة للسقوط أو التعطل

الابتعاد عن النوافذ والجدران وعدم الوقوف بجانب الأبواب

إن كان المبنى يضم ملجأ، فينصح بالدخول إليه

فصل الكهرباء والغاز