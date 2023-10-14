بالفيديو .. الكوربيه تستعرض سبب رفض الرقابة المالية لتجزئة أسهم الشركات

تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.

تناولت الحلقة حوارا مطولا مع الدكتور ماجد فتوح العضو المنتدب لشركة فانتج للوساطة في الاورق المالية..تضمن الحوار العديد من الملفات الساخنة والمثيرة ودور العاصمة الادارية الجديدة في استقطاب الاستثمارات الاجنبية.

كما يتضمن البرنامج اخبارا مهمة في الرقابة المالية .... بنك الاحتياط المالاوي يستفيد من التجربة المصرية في القطاع المالي غير المصرفي...حيث نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برنامج تدريبي متخصص في مجال مراقبة أسواق التداول لعدد من مسئولي بنك الاحتياط بدولة مالاوي وهو الجهة المسئولة عن تنظيم المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، والإشراف على كل من أسواق رأس المال والتمويل متناهي الصغر بمالاوي.

جاء تنظيم البرنامج التدريبي رغبة من بنك الاحتياط المالاوي في التعرف على التجربة المصرية خاصة في مجالات تنظيم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية حيث يقوم البنك بوضع خطة تطوير للأسواق المالية وعملية الرقابة على التداول في البورصة. وكذلك في إطار اهتمام الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد بتعزيز آليات وسبل التعاون المشترك مع مختلف الدول بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات وكذلك تعزيز التعاون المشترك مع الدول الأفريقية الشقيقة واستعراض التجربة والخبرة المصرية لمسئولي الدول الراغبة في التعرف على اخر التطورات التشريعية والتنفيذية في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

تضمن البرنامج التدريبي الذي عقد على مدار 4 أيام 5 محاور تتمثل في الشق الفني والعملي لعملية الرقابة على أسواق التداول وشرح للإجراءات المتبعة مرورا بآليات الإنفاذ وكذلك الأدوات والبرامج الإلكترونية المستخدمة في عملية الرقابة، واستعراض المخاطر مثل المخاطر التشغيلية والتنظيمية والسيبرانية.

كما يتضمن البرنامج كما تضمنت االحلقة ... "إيكمي" تستفسر عن مبررات رفض تجزئة القيمة الأسمية لسهم الشركة...حيث علمت "الوفد" أن شركة الدولية للصناعات الطبية" ايكمي" تعتزم تقديم طلب للرقابة المالية للاستفسار عن أسباب ومبررات رفض تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 1 جنيه إلى 0.2 جنيه للسهم.

ورفضت الرقابة المالية مؤخرا إجراءات الشركة ، بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 1 جنيه إلى 0.2 جنيه للسهم ليصبح عدد أسهم الشركة 288.35 مليون سهم بدلًا من 57.67 مليون سهم.

وكانت الرقابة المالية قد أشارت إلى إنه بمطالعة مبررات التجزئة المقدمة من الشركة وفي ضوء الدراسة التي قامت بها الإدارة المختصة بالهيئة، انتهى الرأي إلى عدم قبول إجراء تجزئة القيمة الاسمية للسهم، دون ابداء مبررات الرفض.

قالت مصادر خاصة لـ "الوفد" أنه كان يجب على الهيئة تحديد أسباب الرفض حتي تتمكن الشركة، من عدم الوقوع في نفس الأخطاء التي تسببت في الرفض عند التقدم مجددا بطلب لتجزئة السهم.

كان عمرو عبدالحكيم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدولية للصناعات الطبية "إيكمي" قد ارجع في تصريحات سابقة لـ "الوفد" الطفرة التي سجلتها القوائم المالية للشركة خلال النصف الأول من العام المنتهية في 30\6\2023 إلى استراتيجية التوسع في الأنشطة التشغيلية التي انتهجتها الشركة، وخطط الشركة بالتوسع في استثمارات وبيع منتجات الأقمشة الطبية غير المنسوجة في السوق المحلي، بعد تعذر عمليات الاستيراد لمثل هذا المنتج، وساهم بشكل كبير في تغطية مساحة كبيرة من احتياجات السوق، مما أنعكس إيجابيا على المبيعات، بالإضافة أيضا إلى التوسع في تصنيع الورق المبلل"إيكمي" لدي الغير والذي حقق طفرة كبيرة في المبيعات.

تتناول الحلقة إيضا خبرا حول البورصة "موبايل ابلكيشن " يسهم في نمو قاعدة عملاء "جلوبال انفيست " بـ 20% بالعام الأول...حيث قام قال محمد فاروق مسعود رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة جلوبال انفيست لتداول الاوراق المالية أن تفعيل الشركة خدمة "موبايل ابلكيشن"، ستسهم في زيادة ونمو قاعدة العملاء خلال العام الأول من التطبيق إلى 20%.

أضاف في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن خطة الشركة المستقبلية تستهدف في غضون 5 سنوات قادمة زيادة قاعدة العملاء عقب التوسع في تطبيق "موبايل ابلكيشن" إلى نسبة 100%، حيث يسهم التطبيق في التيسير على عملاء الشركة بالتعامل والتداول وتنفيذ عمليات البيع والشراء للأسهم عن بعد، ومن أي مكان.

أشار "فارق" إلى أن تركيز الشركة ينصب على التوسع في البنية التكنولوجية لتتلاءم مع مستجدات أسواق المال، واستقطاب المزيد من العملاء سواء الأفراد أو المؤسسات، كما أشار إلى أن الشركة بصدد زيادة رأسمالها إلى 20 مليون جنيه، كخطوة أولى من استراتيجية التحول إلى كيان كبير شامل ومتكامل يخدم القطاع المالي غير المصرفي.

أوضح أن الشركة ستجري عملية ربط الخطوط والبرامج مع شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي "كيميفك"، بعد استحواذها على 75% من رأس مال جلوبال.

كما تتناول الحلقة ......."ESTA" تنظم برنامجا تدريبيا للعاملين ببنك المشرق...وتكرم خريجي الجمعية..حيث

تنظم الجمعية المصرية للمحللين الفنيين "ESTA" برنامجا تدريبيا للعاملين ومسئولي إدارات أسواق المال ببنك المشرق الاماراتي حول اساسيات التحليل الفني.

قال محمد يونس رئيس مجلس إدارة الجمعية أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة شهر تقريبا، ويضم عدد من المحاضرات للعاملين والمسئولين بالبنك، بهدف تدريب وتأهيل الكوادر العاملة بإدارات البنك خاصة المرتبطة بسوق المال.

أضاف "يونس" في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن عدد المستفيدين من البرنامج 25 موظفا ومسئولا، وتبدأ المحاضرات اليوم "الأحد" 15 أكتوبر2023، بواقع 5 محاضرات خلال الشهر.

أشار" يونس" إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تقدمها الجمعية للبنوك العاملة في السوق المحلي سواء الوطنية او الخاصة المصرية والأجنبية.

من ناحية أخرى قامت الجمعية مساء أمس السبت 14\10\2023 بعقد عموميتها لمناقشة القوائم المالية للجمعية، والتي حققت خلالها فائضا يصل إلى 372 ألف جنيه، وهو نفس فائض العام السابق عليه.

كما قامت الجمعية بتكريم الدفعة الجديدة الحاصلة على المستوي الثالث من الجمعية وعددهم33 طالبا، الحاصلين على دبلومة احتراف التحليل الفني الخاص بالجمعية، بالإضافة إلى الحصول على شهادة المحلل الفني المعتمد دوليا من الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين.

يتوقع "اسلام عبدالعاطي" خبير اسواق المال أن تشهد مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري استكمالا للصعود، بدعم مشتريات المستثمرين.

كما توقع "عبدالعاطي" أن يستهدف المؤشر الرئيسي إيجي أكس 30 مستوى 20800 نقطة، وذلك حال تجاوز مناطق المقاومة التي سبق وتراجع منها، وهي منطقة 20500 نقطة.

كما يتوقع أيضا أن تكون مناطق الدعم عند مستوى ١٩٢٠٠ نقطة لمستوى أول الى مستوى ١٨٦٠٠ نقطة مستوى ثان.