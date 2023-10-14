رئيس الوزراء يتفقد توسعات مصنع "بيراميدز" لتصنيع إطارات السيارات

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية بالمنطقة الصناعية ببورسعيد؛ لمتابعة مصنع بيراميدز لتصنيع إطارات السيارات الذي يُعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط والمصنف السابع عالميًا لإنتاج خام المطاط المُستخرج من الإطارات، والثاني عالميًا في إنتاج مادة اللحام السريع للإطارات بكافة أنواعها.



وأكد رئيس الوزراء، دعمه الكامل لأعمال التوسعات فى المصنع، لما تسهم به فى توفير المنتج المحلى فى الأسواق، وتخفيض فاتورة الاستيراد، إضافة إلى التوسع فى التصدير، وزيادة فرص العمل.

وخلال جولته فى أرجاء المصنع تعرف رئيس الوزراء على مختلف المنتجات التى ينتجها المصنع والمراحل المختلفة التى تمر بها تلك المنتجات، وما يتعلق بمراحل تدوير الإطارات لإعادة استخدامها فى إنتاج العديد من منتجات المطاط، كما شاهد عددًا من التجارب العملية للتأكد من جودة المنتجات.



وأجرى رئيس الوزراء حوارًا مع عدد من العاملين بالمصنع حول مؤهلاتهم الدراسية ومدى قرب المصنع من محل سكنهم، وظروف العمل به، والمقابل المادي الذي يحصلون عليه، حيث أشاروا إلى أن ظروف العمل بالمصنع محفزة على الإنتاج، كما أن المقابل المادي مرض، ويقام مجمع بيراميدز لتصنيع الإطارات على مساحة 72985.9 متر مربع ويحتوي على ستة خطوط إنتاج، هي: (الإطارات الخارجية - أنبوب الهواء الداخلي - باتش لحام الإطارات – مادة لحام الثقوب - قطع الغيار المطاطية – المطاط)، وهي صناعات تُقام لأول مرة في مصر والوطن العربي وأفريقيا، ويُعد مصنع بيراميدز للإطارات هو أول مصنع في الشرق الأوسط يستخدم التكنولوجيا الألمانية لإنتاج مختلف أنواع الإطارات كما أنه مطابق لجميع المواصفات العالمية ويعادل في جودته الفئات الأولى، وحاصل على شهادة المواصفة القياسية المصرية (ISO 9001) وحاصل على (D.O.T) Department of Transportation.