الشرقية: استمرار خطط التطهير لشبكات الصرف الصحي استعدادًا لموسم الشتاء

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة، استمرار فرق العمل بالشركة على مستوى قطاعات ومناطق الشركة فى صيانة وتركيب أغطية مطابق الصرف الصحى لمواجهة ظاهرة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى، والتى تعد إهداراً للمال العام، وتشكل خطرا داهم على أرواح المواطنين وتعرضهم للخطر .

وقال إنه تم المرور على مناطق مدينة أبو حماد والقرين، وتم تركيب وتغيير أغطية غرف الصرف والبالوعات، وعمل مايلزم من أجل تأمينها من السرقة بمعرفة فرق الصيانة الفنية بتلك المناطق.

ونوه إلى استمرار اللجان المشكلة لمتابعة موقف تركيب أغطية مطابق الصرف الصحى، وتغطية المطابق المكشوفة على الفور، مؤكدا أنه فور تلقى أى بلاغ من المواطنين بسرقة أحد اغطية البالوعات بالشارع، تقوم الشركة بتركيب غطاء بديل حرصا على سلامة المواطنين، مطالبا المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والابلاغ فوراً فى حالة رصد أى حالات سرقة لأغطية بالوعات الصرف.

وفي فرع بلبيس، تم مواصلة اعمال التطهير لغرف الصرف الصحي في نطاق شوارع المدينة باستخدام معدات الفرع من نافورى وسيارة الكسح وحفار وجرار

وأشار رئيس الشركة، إلى مواصلة أعمال تطهير خطوط شبكات الصرف الصحى، وذلك طبقا لخطة التطهير الدورية التى تجريها الشركة، حتى لا يحدث انسداد فى خطوط شبكات الصرف.