21 مليون جنيه وفرا في "آموك" عقب إنجاز المرحلة الأولي لخفض الانبعاثات

أقرت توزيع أرباح (65 قرشاً ) للسهم



أكد المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية إن استراتيجية الوزارة تولى اهمية قصوى لمشروعات تحسين كفاءة الطاقة ، لافتاً إلى إنه تم إنشاء إدارة خاصة بتحسين كفاءة الطاقة فى هيئة البترول والشركات القابضة والشركات التابعة للقطاع ، موضحاً ان تنفيذ مشروعات تحسين كفاءة الطاقة ستحقق قيمة مضافة والاستغلال الامثل للموارد وتحافظ على كفاءة الأداء.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2022 – 2023 ، ومتابعة خطة الشركة في تنفيذ عدد من مشروعات رفع الكفاءة التشغيلية لزيادة معدلات الإنتاج.

واشاد المهندس طارق الملا بالنتائج التي حققتها الشركة ، وبالدور الذي تقوم به في المساهمة في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والزيوت الاساسية وتقليل كميات الاستيراد من تلك المنتجات.

ووجه الملا بالعمل على وضع رؤية للمشروعات والأنشطة المستقبلية للشركة لتكون فى مصاف الشركات الدولية فى هذا المجال ، والعمل على استغلال الفرص والإمكانيات المتاحة، والاستثمار فى رفع كفاءة العاملين، وكذلك بحث فرص المساهمة مستقبلاً فى مشروعات ومجالات التحول الطاقى ومصادر الطاقة الخضراء لخفض الانبعاثات وذلك تماشياً مع استراتيجية قطاع البترول والسعى الدائم والمستمر نحو الوصول إلى أعلى مستويات الأداء في حماية البيئة والسلامة والصحة المهنية بما يحقق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 .

واشاد الملا باداء الشركة فى البورصة المصرية مما يعزز من مكانتها في السوق المحلي ، ويعكس ثقة المساهمين فى اداء الشركة.

وطالب الملا بزيادة المشاركة في المسؤلية المجتمعية كالتعليم والصحة وغيرها من لتحقيق التنمية المستدامة، موجهاً الشكر للعاملين بالشركة على ما تحقق من نتائج أعمال وحثهم على بذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة.

وخلال الجمعية استعرض المهندس عمرو لطفى رئيس الشركة أهم النتائج التي حققتها الشركة خلال عام 2022 – 2023 ، حيث أوضح أن إنتاج الشركة بلغ خلال العام حوالى 5ر1 مليون طن من المنتجات البترولية المختلفة للسوق المحلى خاصة السولار والمازوت والبوتاجاز والنافتا لإنتاج البنزين والزيوت الأساسية .

وتماشياً مع سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية في خفض الانبعاثات الكربونية وتعظيم الاستفادة من غازات الشعلة، أوضح أن أموك استطاعت تحقيق وفر مادي بقيمة حوالي 21 مليون جنيه عقب إنجاز المرحلة الأولي Zero Sweet Flare وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 5330 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وجارى العمل علي تنفيذ المرحلة الثانية من الاستفادة من الغازات الحامضية.

واستعرض لطفى آخر المستجدات بخصوص رفع كفاءة شبكتي البخار والمتكثفات وتقليل الفاقد من البخار بوحدات مجمع السولار ومستودعات التغذية الخاصة بها، ومشروع تحديث نظام تشغيل الغلايات بنظام الـ SCADA، وكذلك مشروع رفع كفاءة أبراج التبريد لمجمعي الزيوت والسولار ، هذا وتقوم أموك حالياً بتنفيذ منظومة SAP-ERP والتي سيتم الانتهاء منها خلال عام كحد أقصي، بما يساهم في توحيد مصادر البيانات والمساعدة في دعم اتخاذ القرار .

وأضاف أن أموك لها دوراً فعّالاً فى مجالات المسئولية المجتمعية، والتى شملت جوانب متعددة فى مقدمتها إعادة تأهيل وتطوير القرى المجاورة كقرية فلسطين بحي العامرية بالإسكندرية، وكذلك دعم منشآت الرعاية الصحية باحتياجاتها من الأجهزة المتطورة والمؤسسات التعليمية بالمحافظة.

وفي نهاية الإجتماع، إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة نتائج أعمال السنة المالية 2022 - 2023 وبنود جدول الأعمال، وأقرت توزيع أرباح قدرها (65 قرشاً ) للسهم .