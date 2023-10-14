حياة خطاب: دعوات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أهالي غزة "خبيثة"

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، أن دعوات دولة الاحتلال الإسرائيلي لأهالي غزة بالتوجه جنوبًا، تعد خطوة خبيثة للغاية من جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية تماما، مطالبة كافة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته والعمل على وقف المجازر الإسرائيلية لحل القضية الفلسطينية وإعادة الحقوق لأصحابها.

الدولة المصرية لن تتخلى يومًا عن القضية الفلسطينية

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات لها اليوم، أن الدولة المصرية لن تتخلى يومًا عن القضية الفلسطينية، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات والاكاديمية العسكرية يوم الخميس الماضي، مشيدة بإعلان الرئيس السيسي أن مصر دائما وأبدا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية، وأن مصر لن تترك الأشقاء الفلسطينيين و تسعى للسلام وأن تحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني، وكذلك التأكيد على أن مصر قادرة على تأمين نفسها ولن يستطيع أحد المساس بها.

وأشادت النائبة حياة خطاب، بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ومؤسسة حياة كريمة، وتجهيز القوافل الشاملة والتي تضم قرابة ١٠٦ قاطرة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، بالتزامن مع تدشين أكبر حملة للتبرع بالدم في تاريخ الإنسانية تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بكافة محافظات الجمهورية.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية قيادة وشعبا لن تتوقف عن تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق أمام الاحتلال الإسرائيلي، كما لم تتوقف مصر عن دعمها للقضية الفلسطينية، استنادًا لرؤيتها الثابتة والراسخة والقائمة على ضرورة العمل على حل الدولتين والتوصل للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، القائم على أساس حل الدولتين وفق مرجعيات الشرعية الدولية، بما يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويحقق الأمن لجميع شعوب المنطقة.