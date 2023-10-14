جهاز شئون البيئة بالشرقية يُحرر 102 محضرًا لحرق قش الأرز

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تسعى جاهدة لتعظيم الإستفادة الإقتصادية للمخلفات الزراعية بإستخدام مختلف الآليات من توعية ودعم مشروعات تجميع وتدوير قش الأرز وتحويله لأعلاف وسماد عضوي ، وذلك كنوع من المساعدة للفلاح في ظل الإرتفاع الملحوظ لأسعار الأعلاف مشيراً إلى أنه تم رفع درجة الإستعداد بالمحافظة خلال الفترة من أول أغسطس وحتى نهاية نوفمبر 2023، تزامناً مع بدء موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، والاتجاه لتنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية.

وفى سياق متصل أوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة قامت بالتنسيق مع مديرية الزراعة والحماية المدنية لمعاينة وفتح 75 موقعاً لتجميع قش الأرز مطابق لإشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة ، فضلاً عن تأجير عدد من المعدات ( مكبس - جرار- لمامة - فرامة) والمملوكة لوزارة البيئة لمتعهدي جمع المخلفات الزراعية ، وذلك بإيجار رمزى دعمًا من وزارة البيئة ،منوهاً أنه تم تجميع نحو 60 ألف طن قش أرز للإستفادة منها حتى الآن.

كما أوضح "الحصرى" أن فريق عمل غرفة عمليات جهاز شؤون البيئة قام بتحرير 102 محضر لمزارعين قاموا بحرق مخلفات زراعية بنطاق بمراكز "أبو حماد - بلبيس - كفر صقر - أولاد صقر - الزقازيق" طبقاً لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 (يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما ينتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والإشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات ، وكذا نص المادة رقم (70) من القانون المذكور تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المادة (20 ) من هذا القانون.

ويناشد محافظ الشرقية جموع المزارعين بعدم الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية (قش الأرز وحطب الذرة ) والاستفادة منها بتدويرها أو بيعها أو استخدامها كعلف حيوانى بدلاً من حرقه ولعدم التعرض للمساءلة القانونية والغرامة والحبس.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد على حظر حرق المخلفات الزراعية نهائياً ومواجهة نوبات تلوث الهواء وحظر تشغيل مكامير الفحم والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلى والمصانع غير المرخصة وتشديد الرقابة على المقالب العمومية وعوادم السيارات.

وفى سياق متصل أكد الدكتور مجدى الحصرى مدير عام فرع جهاز شئون البيئة الإقليمى بالشرقية والإسماعيلية، أنه تنفيذا لقرار محافظ الشرقية رقم 8155 لسنة 2023 ونص المادة الثالثة فيه بحظر تشغيل المكامير والفواخير نهائيا خلال الفترة من 1 - 8 - 2023 وحتى 30 - 11- 2023، تم تشكيل لجنة من جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية ومجلس مدينة بلبيس والوحدة المحلية بالزوامل للتفتيش على عدد (54) مكمورة فحم على طريق الزوامل بمركز بلبيس للتأكد من توقفها عن العمل ،واسفرت الحملة عن ضبط عدد (2) مكمورة تقوم بالحرق ، فتم الاستعانة بالحماية المدنية لإطفائهما وتم ازالتهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب المكامير المخالفة.

كما تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الأدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، خلال شهر أغسطس الماضي، بشن عدة حملات رقابية على المحال التجارية والمصانع والأسواق بمراكز ومدن المحافظة، بالإشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية و مديريتي التموين والطب البيطري و مباحث التموين و مديرية الصحة والعلاج الحر وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية بشئون البيئة، وأسفرت الجهود المبذولة عن ضبط الآتي:

تم تحرير محضر ضد سوبر ماركت ا . ل لبيع المواد الغذائية وعرض سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 1 کرتونة مواد غذائية بعدد 117 قطعة مواد غذائية متنوعة.

· تحرير محضر ضد مصنع ا .خ لصناعة الأعلاف، وذلك لحيازته سلع مجهول المصدر، وتم التحفظ على عدد 75 كجم.

· تحرير محضر ضد محل ا .س لبيع الأعلاف وذلك لحيازته سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على ( 320 ) شيكارة خليط زوائد زنة الشيكارة 40 كجم.

· تحرير محضر ضد ماركت ا . ب لحيازته 50 علبة سجائر مجهولة المصدر.

· تحرير محضر ضد سوبر ماركت لحيازته 60 علبة سجائر مجهولة المصدر.

· تحرير محضر ضد محل و. م لبيعه بذور ومخصبات زراعية.

· تحرير محضر ضد محل ا .غ للدهانات لعدم إعطاء فواتير ضريبية.

· تحرير محضر ضد محل ع .ا لتجارة الأعلاف لعدم إعطاء فواتير ضريبية.

· تحرير محضر ضد محل ي .ا لتجارة الأدوات الكهربائية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد محل ا. د لبيع الأجهزة الكهربائية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد محل ا .خ لبيع زيوت السيارات، لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد معرض ا .هـ لبيع الأجهزة الكهربائية، لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد محل ا. ن لتجارة الأعلاف، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد محل ا .ن لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد محل هـ . ت للأدوات المنزلية لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد ا .ح لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد سوبر ماركت م .م .ح لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد م. ق لتجارة الأدوات المنزلية لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد أ .خ لتجارة الأدوات الصحيه لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد م .أ للادوات المنزلية لعدم اصدار فواتير ضريبية.

· تحرير محضر ضد ا .ع للادوات الصحية لعدم اصدار فواتير ضريبية.

· تحرير محضر ضد محل ا . م للتليفونات لعدم اصدار فواتير ضريبية.

· تحرير محضر ضد محل م . ف لتجارة المواد الغذائية لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد محل ا .هـ لبيع المواد الغذائية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد محل ا .م لبيع اطارات السيارات والبطاريات لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد محل ا . ب لتجارة الحدايد و البويات لعدم الإعلان عن الأسعار.

ويأتي ذلك بناءاً علي تعليمات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية، والتصدي لكافة صور الغش والاستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018.