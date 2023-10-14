رسميًا.. إغلاق باب الترشح على منصب رئيس الجمهورية

انتهت، اليوم السبت، في تمام الثانية ظهرًا، المدة المحددة من قِبل اللجنة المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتلقي أوراق راغبي الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، بعد العمل طيلة 10 أيام متصلة، حددها الجدول الزمني للعملية الانتخابية، وبحسب نص المادة الأولى من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 5 لسنة 2023.

المادة الأولى من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 5 لسنة 2023

نصت المادة على أن "يفتح باب الترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، وتقدم طلبات الترشح على النموذج المعد لذلك بمقر الهيئة الكائن ۱۱۰ ش قصر العيني - قسم قصر النيل - بمحافظة القاهرة اعتباراً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٠/٥ م حتى يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٤م من الساعة التاسعة صباحًا حتى تمام الخامسة مساءً يوميًا، عدا اليوم الأخير يكون حتى تمام الساعة الثانية ظهرًا".

استقبلت خلال الأيام الماضية اللجنة، أوراق المرشحين لخوض السباق الرئاسى على منصب رئيس الدولة، هم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب، الشعب الجمهوري.

تشهد الانتخابات الرئاسية 2024 مشاركة حزبية واسعة، سواء من جانب الأحزاب المنافسة على منصب رئيس الجمهورية، وأبرزها حزب الوفد، أو الأحزاب المساندة للمرشحين، وذلك تفعيلًا لنص المادة 5 من الدستور، التي نصت على أن "يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته".

بحسب الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024 حددت الهيئة يومي 16 و17 أكتوبر للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين، أو المؤيدين لكل منهم، فى الجريدة الرسمية، كما تضمن الجدول تحديد يومي 17 و18 أكتوبر لتلقى اعتراضات المرشحين، وحدد مدة فحص طلبات الترشح والفصل فى الاعتراضات اعتبارًا من 19 إلى 21 أكتوبر، وإخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر.

كما تضمن الجدول الزمنى تحديد يومي 23 و24 أكتوبر لتلقى تظلمات المترشحين وفحصها، والبت فى التظلمات والإخطار بها خلال يومين اعتبارًا من 26 أكتوبر.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 27 و28 أكتوبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، فيما حددت اعتبارًا من يوم 29 أكتوبر وحتى يوم 7 نوفمبر للفصل فى الطعون ونشرها فى الجريدة الرسمية على نفقة الخاسر.

كما حدد الجدول الزمني يوم 8 نوفمبر كآخر موعد لسحب طلبات الترشح، واختيار المترشحين للرموز الانتخابية، وفقًا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية، ونشرها فى الجريدة الرسمية، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر.

حددت الهيئة يوم 15 نوفمبر ولمدة 15 يومًا قبل الاقتراع كآخر موعد للتنازل عن الترشح، وحددت يوم 29 نوفمبر لتوقف الحملة الانتخابية، وبدء فترة الصمت الدعائى الأول للمصريين بالخارج، فى اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلى لكل دولة.

تجرى عملية الاقتراع في الداخل أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين 1و2 و3 ديسمبر، وفى الخارج أيام 10 و11 و12 ديسمبر، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز، وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

تجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، التى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.