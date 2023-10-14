السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أحمد حلمي يدعم القضية الفلسطينية وشعبها بهذه الكلمات

أحمد حلمي
أحمد حلمي

أعلن النجم أحمد حلمي، عن دعمه للقضية الفلسطينية وشعبها، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير “تويتر”.

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وكتب النجم أحمد حلمي، في تدوينة عبر حسابه قائلًا : “المشاهد في غزة مرعبة.. أطفال بالمئات اتقتلوا وأصيبوا بحروق وجروح وفقدوا أطراف، أمهات وآباء مكلومين وأطفال مات إخوتهم وأهاليهم قدامهم”.

وتابع : "واتهدمت بيوتهم فوقهم، مفيش أمان، مفيش غذاء، ومفيش مياه، ولا أدوية ولا وقود ولا كهرباء، لكن في حق ليهم في الحياة وحق علينا نساعدهم، اتبرعوا لأطفال غزة".
 

آخر أعمال النجم أحمد حلمي

يذكر أن آخر أعمال النجم أحمد حلمي، مسرحية ميمو التي حققت نجاحًا كبيرًا في الدول العربية.

تدور أحداث المسرحية حول شخصية (مسعود) المهمش من أسرته والمجتمع حينما يقرر النجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما يحدث مختلف تمامًا عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.

تضم مسرحية ميمو، مجموعة من نجوم الفن منهم: أحمد حلمي، هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، نور إيهاب، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

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