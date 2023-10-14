تكثيف الحملات اليومية للنظافة والإنارة بشوارع وميادين الشرقية|صور

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب لمبات ليد للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بتكثيف حملات النظافة و رفع القمامة من جميع الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة ونقلها إلى المقلب العمومي.

وفي مدينة صان الحجر تم متابعة أعمال النظافة للشوارع الرئيسية والجانبية وأمام المصالح الحكومية وتفريغ صناديق القمامة ورفع الناتج اليومى بحمولة ١٥طن مخلفات بنطاق المدينة بالأحياء ( الشهداء – المجلس - الهاويس) ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات بالمنطقة الأثرية ورفع كفاءة النظافة ورفع الإشغالات وتمهيد وتسوية الشوارع ورفع الإعلانات المخالفة بالشوارع وأعمدة الانارة والمصالح الحكومية بالمدينة.

وفي مركز مشتول السوق تم متابعة حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة بالمدينة ورفع القمامة الموجودة على الطريق العام ونقلها إلى المقلب العمومي بالبر الشرقي ، والتأكد من خلق جو صحى وبيئى نظيف.

ولإيجاد السيولة المرورية بالشوارع في مدينة الحسينية تم شن حملة إشغالات مكبرة بشوارع المدينة لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين وذلك حتى تظهر المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق.

وفي مركز أبو حماد تم نظافة التلتوارات وري الأشجار التي تم زراعتها على الطرق الرئيسية ورفع السفوحة من على جانبي الطريق باستخدام سيارة المكنسة حفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى للمدينة.

وفي مركز ديرب نجم تم متابعة أعمال النظافة اليومية على الطريق العام ديرب نجم - الزقازيق وديرب نجم - المنصورة والوحدة المحلية بصافور ، كما تم رفع تراكمات القمامة والسفوحة بداية من سمارة وحتى نهاية قرية اكوة وتحميل المخلفات وتجمعات القمامة بجانبي الطريق وإلقائها بالأماكن المخصصة لها.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد شددَّ على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لمحاولات البناء كافة دون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين كافة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة كافة، للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وتنفيذًا للتوجيهات، شنت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالأسدية حملة لإزالة حالتين تعدٍّ بالدبش بناحية المنحر على مساحة ٢ قيراط، وأخرى عبارة عن سور 50 مترًا طوليًّا.

في مركز بلبيس وبالوحدة المحلية بأنشاص الرمل تم إزالة وفك شدة خشبية لدور أول علوى بمساحة 120مترًا بعزبة حمد قرية بير عمارة، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف.

في مركز ومدينة أبوكبير بالوحدة المحلية ببني عياض تم إزالة تعدي بالبناء بالبلوك الأبيض بمساحة 400 متر على الأرض الزراعية، و تمت الإزالة حتى سطح الأرض.

في مركز ديرب نجم تم إزالة فورية بقرية شنبارة منقلا التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق وتنفيذ قرار إزالة برقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣ عبارة عن: سور مرصوص بالطوب الأحمر وخشب وسدة على مساحة ٨٨,٥ م تقريبًا مقام على أملاك دولة وتم إزالة السور وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بالتنسيق مع الوحدة المحلية بزور أبوالليل بإزالة تعدٍّ على أملاك الآثار بعزبة أبوياسين التابعة لقرية راغب بمساحة 150 مترًا، إذْ قام المواطنون بالبناء المخالف في أملاك الآثار، وتمت الإزالة في المهد باستخدام معدات مجلس المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيالهم.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحلية بسنهوت بإيقاف أعمال مخالفة عبارة عن حفرة على مساحة ١٣٠مترًا داخل الحيز العمرانى لإقامة مغسلة داخل سور بقرية سنهوت باسم المواطن "ع. ط. ط" وتم رد الشيء لأصله واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعباسة بإزالة سور على مساحة ٤٠ مترًا طولي بقرية العراقي، وتم إزالة تعدٍّ علي مساحة ٦٤ مترًا عبارة عن مبني بالطوب الأحمر على أملاك الري بقرية منشأة العباسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

في مركز أبوكبير بالوحدة المحلية ببني عياض تم إزالة سور طولي على مساحة 45 مترًا على الأرض الزراعية بناحية عزبة السروجي بجزيرة الشيخ وتمت الإزالة كليًّا وتسليم الأرض للجمعية الزراعية وتطبيق القانون على المخالفين.

وفى السياق ذاته، قامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بإزالة تعدى بناء من دون ترخيص على مساحة 120 مترًا عبارة عن مزرعة للدواجن مُقامة خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية بزور أبوالليل، إذْ تمت الإزالة في المهد على نفقة المخالف و رد الشي لأصله.

وفي مركز ههيا بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشرشيمة تم إزالة سور بالدبش الأبيض والأسمنت بناحية عزبة الشيخ على مساحة 16 مترًا طولى بارتفاع 3 أمتار، وتم الإزالة كليًّا على نفقة المواطن الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.