القوى العاملة بالنواب تثمن تحذير مصر من محاولات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية

ثمنت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والامين العام للاتحاد العربي للعاملين والتامينات والاعمال المالية البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية وحذرت فيه من الدعوات الإسرائيلية لسكان غزة بمغادرة منازلهم والتوجه جنوبًا مؤكدة أن سلطات الاحتلال الاسرائيلى تهدف من وراء هذه الدعوات الى تصفية القضية الفلسطينية.



وقالت (درويش) فى بيان لها أصدرته اليوم إن ذلك البيان المصرى الواضح والحاسم من وزارة الخارجية يأتي في إطار الموقف المصري الثابت والتاريخى لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم القضية الفلسطينية والرافض للانتهاكات الإسرائيلية تجاههم موضحة أن مطالبة المدنيين بالنزوح القسري تنتهك بوضوح مواثيق القانون الدولي وتحديدًا اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل الجماعي القسري للسكان المدنيين.

مطالبة من المجتمع الدولى الاسراع فى تنفيذ رؤية مصر لوقف العنف والتصعيد داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة

وأشادت بالجهود المكثفة التى تبذلها مصر طوال الأيام الماضية اقليمياً ودولياً للدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني فى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى مطالبة من منظمة الأمم المتحدة ومجلس الامن والولايات المتحدة الاميركية الضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وحفظ الأمن والسلم الدوليين واهمية تحرك المجتمع الدولي بأسره لإنقاذ الشعب الفلسطيني وحمايته من ممارسات الاحتلال القمعية غير الإنسانية.