تطهير شبكات وخطوط انحدار الصرف الصحي بمنيا القمح في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على دور شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات توعوية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه.

وفي هذا الإطار أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى استمرار الدفع بمعدات الشركة لإجراء أعمال تطهير وصيانة شبكات وخطوط انحدار الصرف الصحي بمختلف المراكز والمدن والأحياء لرفع كفاءتها والحفاظ على استمرارية الخدمة وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة مرضية.

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي قيام فرع الشركة بمركز ومدينة منيا القمح بإجراء أعمال الصيانة العاجلة لتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي بعدد من قري وشوارع المدينة كما تم مراجعة أغطية مطابق وغرف الصرف الصحي بهدف الحفاظ عليها ومنعا لحدوث أي مشاكل طارئه تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمارة.

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بالتواصل مع الشركة في حل الشكاوى أو الاستعلام من خلال نافذة الشركة الإعلامية الرسمية والتي يمكن متابعتها من خلال الرابط التالي:

https://www.facebook.com/shapwasco

أو الاتصال على أرقام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية "125 أرضي - 01205502098 - 01205502086".

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أكد على أهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية الأوقاف، في تنظيم الندوات التوعوية للأئمة والخطباء لتعريفهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد مهم ورئيسي للحياة ،وتفعيلًا لدور الأئمة الدعوي في توعية المواطنين بالمساجد ومختلف الفعاليات الدينية، وصولًا لتحقيق الأمن المائي المستدام.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى أنه تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية أوقاف الشرقية، قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم ندوات توعوية لائمة وخطباء مساجد مدينة كفر صقر، وذلك خلال اجتماعهم الدوري لتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشركة ونشر رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي لتحقيق الامن المائي المستدام.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الهدف من تنظيم الندوة هو نقل هذه الرسائل التوعوية المتضمنة التعريف بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب في الحياه اليومية، وكذلك الحفاظ علي شبكات الصرف الصحي والبيئة من التلوث للمواطنين من خلال خطبة الجمعة والفعاليات الدينية المختلفة.

كما أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالدور الذي تقوم به شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة، والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف بصفة دورية، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم كوب مياه نظيف لهم، مؤكدًا على ضرورة مواكبة التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان استدامة واستمرار تقديم خدماتها للمواطنين بالشكل المطلوب.

وأشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى تجديد شهادة "الأيزو 17025" لمعمل تحاليل مياه الشرب بمحطة مياه العباسة المرشحة بمركز أبو حماد، وذلك بعد اجتياز التفتيش الدقيق والشامل، بمعرفة المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) على أقسام المعمل ومتابعة إجراءات المراجعة الخارجية لنظام إدارة الجودة، وفقًا للمعايير القياسية والدولية من هيئة الإيجاك الدولية.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لافتًا إلى أن الشركة تضم 27 محطة مياه وصرف صحي حاصلين على شهادة الاعتماد الدولية TSM منها 15 محطة مياه شرب و12 محطة معالجة للصرف الصحي، وكذلك المعمل المركزي لمياه الشرب بمدينة الزقازيق، ومعمل المحطة المرشحة اليابانية بههيا، ومعمل تحاليل مياه الشرب بمحطة العباسة المرشحة بأبو حماد، ومعمل تحاليل مياه الشرب بمحطة مياه سنجها بكفر صقر، والحاصلين على تجديد شهادة "الأيزو 17025" بمعرفة المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك).