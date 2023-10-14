ألمانيا وأمريكا.. موعد المباراة الودية الليلة.. والقنوات الناقلة

يتقابل منتخبا ألمانيا وأمريكا، مساء اليوم، فى المباراة الودية، التى تجمع المنتخبين، خلال فترة التوقف الدولى ضمن الاستعدادات لخوض منافسات البطولات القادمة.

موعد مباراة ألمانيا وأمريكا الودية اليوم والقنوات الناقلة

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة،فيما يذاع اللقاء الودي عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV.

عودة الماكينات الألمانية

وتعرض منتخب ألمانيا فى الفترة الأخيرة لسلسلة من النتائج السلبية، وسرعان ما تدارك خطورة الموقف ليعود الى الطريق الصحيح من خلال بوابة الديوك الفرنسية وتحقيق الانتصار بنتيجة هدفين مقابل هدف وديًا.

وكان منتخب ألمانيا سقط أمام اليابان برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما منذ أيام وديا.

قبل أن ينجح المانشافت تقدم على نظيره الفرنسي بهدف في أول أربع دقائق عن طريق لاعبه توماس مولر، قبل أن يضيف لوريه ساني هدف المنتخب الألماني الثاني فيما أحرز هدف فرنسا الوحيد أنطوان جريزمان.

يأتي هذا الانتصار بعد إقالة مدربه هانزي فليك وتعيين فولر مديرا فنيا بشكل مؤقت بدلا منه.

بهذا الفوز كسر المنتخب الألماني سلسلة الخسائر التي تلقاها المانشافتبشكل متواصل لـ خمس مباريات سابقة بقيادة هانزي فليك الذي تمت إقالته بشكل رسمي بعد الهزيمة أمام اليابان برباعية مقابل هدف.

كما أن المانشافت كسر سلسلة الهزائم المتتالية، وهو الرقم الذي يتعرض له منذ كأس العالم 1954 الذي توج به.