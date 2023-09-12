ماجات: منتخب ألمانيا يحتاج لمدرب مثلي يعيد الثقة للمانشافت

عرض فيليكس ماجات خدماته على الاتحاد الألماني لكرة القدم، على منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا، خلفا لهانزي فليك الذي أقيل من منصبه.



أضاف ماجات في تصريحات إذاعية أن الاتحاد يحتاج إلى مدرب قادر على إعادة بناء المنتخب الغارق في عدم الثقة، مضيفا أنه يعتقد أن لديه القدرة على إعادة الثقة للفرق التي فقدتها حتى تتمكن من العودة للأداء الجيد.



وتابع صاحب الـ 70 عاما، قدت فرقا من قاع الدوري الألماني لمنتصف الجدول أو القمة، أعتقد أن هذا ما يحتاجه المنتخب في الوقت الحال.



وقاد ماجات العديد من الفرق الألمانية، بالإضافة للتتويجه بطولة الدوري الألماني مرتين مع بايرن ميونخ، ومرة مع فولفسبورج.



ويعتبر ماجات خبير في مكافحة الأندية التي تعاني من الهبوط، وساعد أكثر من نادي في ذلك الأمر.



ماجات تولى تدريب نورمبرج الذي كان في مراكز الهبوط بدوري الدرجة الثانية في عام 1997، وأنتهى الأمر بتأهله إلى المركز الثالث ، ما يعني التأهل إلى الدرجة الأولى، بعدها في عام 1999 قاد آينتراخت فرانكفورت من مراكز الهبوط بعدها البقاء في دوري الأَضواء.

