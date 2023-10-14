إصابة 6 أشخاص فى حادث إنقلاب توك توك ببنى سويف

أصيب 6 أشخاص اليوم، فى حادث إنقلاب توك توك أمام عزبة موريس ،على الطريق الزراعي بنى سويف المنيا، نطاق مركز بنى سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بوقوع حادث إنقلاب توك توك أمام عزبة موريس ووقوع إصابات.

وعلى الفور ، دفع مرفق إسعاف بنى سويف بثلاث سيارات إسعاف ، إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي ، ناديه سيد مخيمر 15 سنة مصابة جروح و كدمات ، ملك احمد محمد 15 سنة مصابة جروح و كدمات، مصطفي ايهاب عبد الباقي 27 سنة سائق ، مصاب اشتباه كسر الذراع الايسر ، الاء خالد رسلان 16 سنة مصابة جروح و كدمات، شهنده ربيع عبد الصمد 16 سنة مصابة جروح و كدمات، نهله عزام عطيه 16 سنة مصابة اشتباه كسر بالساق اليسري ،وجميعهم مقيمون منشأة حيدر ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى