ألمانيا تلتقي الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا لتصفيات يورو 2024

يستضيف منتخب الولايات المتحدة الأمريكية نظيره ألمانيا، فى إطار المباراة الودية التى تجمع المنتخبين مساء اليوم، خلال فترة التوقف طبقا للأجندة الدولية.

ويخوض منتخب ألمانيا ونظيره أمريكا مباراة ودية مساء اليوم، استعداداً ليورو 2024 ، وتعتبر آخر مباراة لعبتها الماكينات الألمانية أمام منتخب فرنسا وحسمها الألمان بهدفين مقابل هدف.

ويدخل المنتخب الأمريكي مواجهة اليوم ضمن الاستعدادات التحضيرية لبطولة دوري أمم الكونكاكاف، والمقرر لها نوفمبر القادم، فيما حقق الأمريكان الفوز على منتخب عمان، بنتيجة أربعة أهداف نظيفة فى أخر مباراة خاضها المنتخب الأمريكي وديًا.

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة ألمانيا وأمريكا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت الموافق 14 أكتوبر 2023 بتوقيت القاهرة، على ملعب "رينتشلر فيلد" في مدينة إيست هارتفورد الأمريكية.

ناجلسمان مديرا فنيا للمنتخب المانشافت

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، تعيين المدرب يوليان ناجلسمان مديرا فنيا للمنتخب المانشافت خلفا للمقال هانزي فليك.

وأضاف الاتحاد الألماني في بيانه الرسمي اليوم الجمعة، أن يوليان ناجلسمان سيكون المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني، ووقع عقدا معهم حتى عام 2024.

ونجح الاتحاد الألماني في التوصل لإتفاق مع ممثلي ناجلسمان لقيادة منتخب ألمانيا، بعدما كان يربطه عقد مع بايرن ميونخ، يلزم فسخه، قبل أن يؤكد النادي البافاري أنه سيتنازل عنه من أجل “منتخب بلاده”.