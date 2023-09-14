يورجن كلوب يحسم موقفه من قيادة منتخب ألمانيا

بعد إقالة المدير الفني لمنتخب ألمانيا هانز فليك و إعلان الاتحاد الألماني عن رغبته في التعاقد مع مدير فني جديد يقود المنتخب الألماني أكد وكيل أعمال المدير الفني الألماني والمدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب ان موكله غير متاح لشغل مهمة المدير الفني للمانشافت خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات صحفية أكد مارك كويسكة وكيل يورجن كلوب ان موكله متعاقد مع نادي ليفربول حتى صيف ٢٠٢٦ وبالتالي فهو غير متاح للتعاقد مع المنتخب الألماني.

وأضاف: كلوب ملتزم تماما بتعاقده مع ليفربول و لا نية اطلاقا للأخلال فلدينا خطط طويلة المدى مع ليفربول.

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قد قام بقالة هانز فليك عقب الهزيمة في المباراة الودية امام اليابان وقام بتعيين نجم ألمانيا السابق رودي فولر مديرا فنيا مؤقتا وقاد المنتخب الألماني في المباراة الودية امام منتخب فرنسا في دورتموند وانتهت بفوز منتخب ألمانيا بهدفين مقابل هدف سجلهما توماس مولر و لوروي ساني.

وشدد رئيس الاتحاد الألماني قد أكد ان المنتخب يحتاج إلى دماء جديدة في القيادة الفنية حتى يتمكن من دخول يورو ٢٠٢٤ التي ينظمها على ملعبه وهو في وضعية تسمح له بالمنافسة على اللقب.