محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بعد انتهاء مولد السيد البدوي

شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق، وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشوارع طنطا عقب الانتهاء من الاحتفال بمولد السيد البدوي.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ أعمال النظافة ورفع كافة المخلفات والإشغالات بمحيط مسجد السيد البدوي وشوارع (عمر سعفان، السكة الجديدة سكة سيجر، الصاري الأحمدي بسيجر ) للاطمئنان على نظافة وخلو الشوارع من الإشغالات لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وأكد محافظ الغربية أن الاحتفال بمولد السيد البدوي اكتسب طابعا خاصا هذا العام بعد توقف دام لمدة ثلاث سنوات واستعدت له جميع الأجهزة بالمحافظة لخدمة زوار مولد السيد البدوي وتوفير سبل الراحة والأمان لهم وخروج الاحتفالية بالشكل اللائق.

الجدير بالذكر أن آلاف المواطنين يتوافدون على مدينة طنطا للاحتفال بمولد السيد البدوي للاحتفال بمولده، وتشهد فيها المدينة رواجا تجاريا وسياحيا كبيرا، واتخذت محافظة الغربية كافة الإجراءات للاحتفال بمولد السيد البدوي الذي يوافق ذكرى احتفالات المحافظة بعيدها القومي.