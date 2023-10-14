أمريكا تُطالب الكونجرس بـ "تخصيص" مساعدات إضافية لأوكرانيا وإسرائيل

طالبت الإدارة الأمريكية، الكونجرس بـ "تخصيص" مساعدات إضافية لأوكرانيا وإسرائيل نظرًا "لخطورة الوضع" هناك، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، اليوم السبت.

وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة، أن خبراء المجلس يعقدون اجتماعات مع قادة الكونغرس لإقناعهم بضرورة تأييد لمسألة تخصيص مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا وإسرائيل من الميزانية الفدرالية الأمريكية.

خطورة الوضع في إسرائيل وأوكرانيا

وقال إن "مجلس الأمن القومي يعقد اجتماعات مع الزعماء الأساسيين في الكابيتول حول هذا الوضع، أي خطورة الوضع في إسرائيل وأوكرانيا. ويدور الحديث عن جزء من تعاملنا الدائم مع أعضاء الكونغرس. وهذا يحدث اليوم".

وأضاف كيربي: "نريد أن يطّلعوا (المشرعون) على السياق عندما يقيّمون طلبنا بشأن التمويل الإضافي، ولذلك فإن هناك فريقا من مجلس الأمن القومي يقدم إيجازات لأعضاء الكونغرس حول هذه المسألة".

وأكد أن الإدارة الأمريكية تسعى لإرسال طلب رسمي بشأن تخصيص مساعدات إضافية كبيرة لأوكرانيا وإسرائيل الأسبوع القادم.

يُذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من الكونغرس في أغسطس الماضي تخصيص 13 مليار دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا، إضافة إلى 8.5 مليار دولار لتمويل المساعدات المالية لأوكرانيا وعدد من الدول الأخرى، لكن العديد من المشرعين عن الحزب الجمهوري رفضوا المبادرة.