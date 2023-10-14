السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

عاجل.. هبوط حاد في أسعار الدواجن بعد انطلاق مبادرة الحكومة

الدواجن
الدواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت هبوطًا حادًا وذلك بالتزامن مع انطلاق المبادرة الحكومية لخفض السلع ولمدة ستة أشهر، حيث سجل سعر كيلو الدواجن في المزرعة 68 جنيهًا ليصل للمستهلك بين 76 و77 جنيهًا.

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أسعار الدواجن صباح اليوم الخميس في الأسواق المحلية.. وتراجع الفراخ البيضاء

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أسواق أسيوط تشهد انخفاض طفيف في أسعار الفراخ والبيض

وقد سجل سعر كرتونة البيض الابيض 128 جنيهًا ، وبلغ سعر البيض البلدى 136 جنيها وسعر البيض الأحمر 130 جنيها للكرتونة.

أسعار الدواجن 

وسجل سعر الكتكوت الأبيض 30 جنيها والكتكوت الساسو 20 جنيها فى حين يسجل سعر كيلو الفراخ من الأمهات البيضاء 68 جنيها فى المزرعة اليوم.

وقد بدأت اليوم مبادرة الحكومة لخفض السلع بالتعاون مع الجهات المعنية ، بتخفيضات تتراوح بين 15 و25% ، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على تخفيض 15% على الدواجن المجمدة، والحية، والبيض، كما شملت السكر والارز والالبان والعدس والمكرونة.

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