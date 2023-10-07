أسواق أسيوط تشهد انخفاض طفيف في أسعار الفراخ والبيض

أسواق محافظة أسيوط، تشهد أسعار الفراخ والبيض حالة من الاستقرار شبه الكامل في الوقت الحالي. قد ارتفعت أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة، لكن اليوم تشهد انخفاضًا طفيفًا في الأسعار.

أسعار الفراخ اليوم :-

رصد “ الوفد” أسعار الفراخ حيث سجلت أسعار الفراخ البيضاء 78 جنيهًا للكيلو، في حين بلغ سعر الفراخ البلدي 110 جنيهات والفراخ البانية سعر 160 جنيهًا للكيلو. وبلغ سعر الوراق 45 جنيهًا، والهياكل 50 جنيهًا، والكبد والقوانص 50 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأطياب اليوم :-

وفيما يتعلق بأسعار الأطياب، سجل البط والأوز 110 جنيهات للكيلو، والسمان بلغ سعره 100 جنيه للزوج. وبلغ سعر الأرانب 110 جنيهات للكيلو، وسعر الرمي 110 جنيهات أيضًا.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم :-

فقد شهدت أسعار الفراخ البيضاء تذبذبًا طفيفًا خلال الفترة الحالية. فقد سجل سعر الكيلو في المزرعة ما يقرب من 73 جنيهًا، في حين يتم بيعه للمستهلك بحوالي 78 جنيهًا، وذلك حسب المنطقة. يمكن أن يرجع هذا الاختلاف في الأسعار إلى العوامل التي تؤثر على تكاليف الإنتاج والنقل، وكذلك إلى الأرباح المتوقعة للمزارع.

أسعار الفراخ الحمراء "الساسو" اليوم :-

أما بالنسبة للفراخ الحمراء "الساسو"، فقد ارتفع سعر الكيلو في المزرعة إلى حوالي 99 جنيهًا، في حين يتم بيعه للمستهلك بمتوسط سعر 105 جنيهًا. يمكن أن يرجع هذا الارتفاع في الأسعار إلى الطلب المرتفع على هذا النوع من الدواجن والتكاليف المرتبطة بإنتاجه وتوزيعه.

أسعار الفراخ البلدي اليوم :-

أما الفراخ البلدي، فقد بلغ سعر الكيلو في المزرعة حوالي 95 جنيهًا، في حين يتم بيعه للمستهلك بمتوسط سعر 100 جنيهًا. من المحتمل أن يكون الاختلاف في الأسعار هنا بسبب الطلب المحلي وتكاليف الإنتاج والتوزيع.

تشهد أسعار البيض حالة استقرار في الأسواق المحلية في مصر، حيث لم تسجل أي تغيرات كبيرة خلال الفترة الأخيرة. يتم تحديد أسعار البيض بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك تكاليف الإنتاج والعرض والطلب.

فيما يتعلق بأنواع البيض المختلفة، فقد جرت عملية مقارنة بين أسعارها في المزارع وأسعارها لدى المستهلكين في المناطق المختلفة.

أسعار البيض الأحمر اليوم :-

بدأً من البيض الأحمر، فإن سعر طبق البيض في المزرعة يبلغ حوالي 125.75 جنيه، في حين يصل سعره للمستهلك إلى حوالي 131 جنيهًا، وذلك بناءً على المنطقة التي يتم بيعها فيها.

أسعار البيض الأبيض اليوم :-

أما بالنسبة للبيض الأبيض، فقد تم تحديد سعر طبق البيض في المزرعة بحوالي 123.75 جنيه، في حين يصل سعره للمستهلك إلى حوالي 129 جنيهًا. يجب الإشارة إلى أن هذه الأسعار تختلف حسب المنطقة التي يتم بيعها فيها.

أسعار البيض البلدي اليوم :-

على الصعيد الأخر، يتم تسعير البيض البلدي بحوالي 130.75 جنيه للطبق في المزرعة، في حين يصل سعره للمستهلك إلى حوالي 135 جنيهًا، وهذه الأسعار قد تختلف أيضًا حسب المنطقة.

يعزى استقرار أسعار البيض إلى زيادة الإنتاج وتوافره بشكل كافي في الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، فإن العرض والطلب المتوازنين يلعبان دورًا في هذه الاستقرار، حيث لم يتم تسجيل نقص حاد في الطلب على البيض في الفترة الحالية.

وبالنظر إلى الأسعار الحالية، يمكن القول إنها معقولة وتناسب معظم المستهلكين. ومع ذلك، يجب متابعة المتغيرات في السوق وتوافر البيض للتأكد من استمرار استقرار الأسعار في المستقبل القريب.

من المهم أن نلاحظ أن الأسعار المذكورة هنا هي متوسطة وقد تختلف من منطقة إلى أخرى. يتأثر سعر الدواجن بعوامل متعددة مثل تكلفة العلف والتغذية وتكاليف المزرعة وتكاليف النقل والتوزيع، بالإضافة إلى العوامل الموسمية والمناخية التي قد تؤثر على إمكانية التزاوج والتكاثر.

قد يعتبر الاختلاف في الأسعار بين المزارع والمستهلك قضية مثيرة للجدل. فبينما يجهز المزارعون ويعملون باستمرار على تعزيز جودة وسلامة الدواجن وضمان تلبية الطلب المتزايد، يعاني المستهلكون من زيادة تكاليف الحياة وارتفاع الأسعار. هذا يشير إلى ضرورة وجود توازن عادل بين احتياجات المزارعين والمستهلكين، بحيث يتمكن المزارعين من الحصول على أسعار متعقلة تغطي تكاليف الإنتاج وتحقق الربح المستدام، في حين يتم توفير الأطعمة الصحية بأسعار معقولة للمستهلكين.

المتابعة الدقيقة لحركة الأسعار وتحليلها يساهم في فهم سوق الدواجن بشكل أفضل واتخاذ القرارات المناسبة. قد يكون من المفيد أيضًا تشجيع الحكومة على وضع سياسات وتنظيمات فعالة تحفظ حقوق المزارعين وتحمي حقوق المستهلكين، وتعزز الشفافية والمنافسة العادلة في هذا القطاع المهم من الاقتصاد.

وتوقع البائعون انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار خلال الفترة القادمة. يأمل البائعون أن يظل السوق في حالة استقرار وأن يستفيد العملاء من انخفاض الأسعار. من المتوقع أن تستمر الأسعار في الانخفاض نتيجة لزيادة المعروض وتنافسية الأسواق. لذلك، يُنصح المستهلكون بمتابعة تحركات الأسعار قبل الشراء للاستفادة من أفضل العروض المتاحة