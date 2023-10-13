دهس سيارة وحرق بمياة النار ..4وقائع هزت القليوبية خلال أسبوع

على مدار الأسبوع الماضي ، شهدت محافظة القليوبية، وقوع العديد من الأحداث الدامية التي جذبت نحوها أنظار وسائل الإعلام، لتفرض نفسها ضمن الأحداث البارزة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، وخلال السطور التالية نسلط الضوء على أبرز هذه الأحداث.

دهس بالسيارة وحرق بمياة النار ..4وقائع هزت القليوبية خلال أسبوع

وكان مركز ومدينة الخانكة ، يملك نصيب اسد من تلك الأحداث الدامية ، بأربع وقائع أثرت أهتمام القراء ونرصدها من خلال التقرير التالي ؛

شهيد لقمة العيش.. ميكب أرتست تنهي حياة ممرض تحت عجلات سيارتها بالخانكة



وفي واحدة من ابشع الوقائع التي شهدتها محافظة القليوبية، وبالتحديد مدينة الخانكة ، أنهت سيدة "ميكب أرتست"، حياة ممرض تحت عجلات سيارتها، دهسًا، ولقي مصرعه إثر إصابته بكسر بالرقبة ونزيف داخلي بالمخ، بمنطقة شارع المستشفى دائرة المركز وذلك خلال سير الممرض بالدراجةالنارية الخاصة به، ومحاولته تخطي السيارة اصطدم بها وسقط أرضا وحدثت إصابته، جرى نقل الجثة لمستشفى الخانكة المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لبيان سبب الوفاة، وسماع شهادة شهود الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادث.



وكانت البداية تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى الخانكة المركزي باستقبال جثة مصاب بكسر بالرقبة ونزيف داخلي بالمخ، جراء حادث تصادم.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية كان يقودها "عبد الرحمن إ ح"، 20 سنة، ممرض ، مصاب بكسر بالرقبة ونزيف داخلي بالمخ، وسيارة ملاكي بشارع المستشفى، وذلك حال محاولة المتوفي تخطي السيارة من الجانب الأيمن اصطدم بها واختلت عجلة القيادة بيده وسقط أرضا وحدثت إصابته.



صورة المجني عليه



اخدوا الهدايا والذهب وضحكوا عليه .. اعترافات المتهم بإضرام النيران في شقة أهل خطيبته بالعبور



وكان لدائرة الانتقام ، شكل أخر ، حيث تسلق ليلا عامل بمحل زجاج سيارات بالعبور ، لينتقم من أهل خطيبته، لرفضهم أتمام الزيجة ، حيث اعترف المتهم محمد . س 38 سنة،أمام جهات التحقيق ، عامل بمحل إصلاح زجاج سيارات، أمام المباحث الجنائية بقسم العبور، عن إضرامه النيران في شقة أهل خطيبته بدائرة القسم.

وأشار المتهم خلال التحقيقات، إلى أنه قرر الانتقام منهم بعد أخذ متعلقاته والهدايا الخاصة به ورفض ردها وفسخ الخطوبة، حيث بيت النية على إشعال النيران في العفش الخاص بخطيبته الكائن في صالة الشقة.

وتابع المتهم وسردًا للأحداث ليوم الواقعة، قمت بملء جركن بنزين من أحد محطات الوقود، وتوجهت ليلا للعقار، ثم انتظرت أعلى سطح العقار إلى ساعة متأخرة من الليل لسكب البنزين داخل الشقة من أسفل باب الشقة وفريت هاربًا.



وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال المصابين والاستعلام عن حالتهم الصحية

وأمرت بحبسه .



وقد شهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية، مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين، في حريق نشب في شقة سكنية، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء وتمت السيطرة عليه وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة محمد س ا، 36 سنة، عامل بمحل إصلاح زجاج سيارات، خطيب المصابة الأخيرة سابقا، وذلك بسبب فسخ أسرة المجني عليها الخطبة من المتهم بناء على رغبتها، ونشب خلاف بينهم بسبب رفض أهليتها رد المتعلقات التي أهداها المتهم لابنتهم خلال فترة الخطوبة.

كما تبين من التحريات، أن المتهم قرر الانتقام من أسرة خطيبته، وذلك بإشعال النيران بعفش الزوجية الخاص بخطيبته والموجود بصالة الشقة، فملأ جركن بنزين من أحد محطات الوقود وتوجه ليلا للعقار، وظل منتظرا أعلى سطح العقار إلى ساعة متأخرة من الليل، وسكب البنزين داخل الشقة من أسفل باب الشقة، وأضرم النيران وفر هاربا.





بـ "مياة النار" سيدة وابنتها الصغيرة تدفعان ثمن وحشية عامل وآخر بالخانكة



وفي واقعة غير معتادة ، تجرد عامل وعاطل من كل مشاعر الإنسانية والرحمة، وقاما بإلقاء مياه نار "مادة كاوية" ، على وجه سيده وابنتها ذات العشر سنوات، في منطقه البولاقي بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، تم القبض على أحدهما وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي ومستشفى الخانكة، سيدة في الأربعينيات من عمرها وابنتها ذات العشر سنوات مصابين بحروق بالغة في الوجه والجسم نتيحة سكب مادة حارقة عليهم "مياه نار" ، منطقة البولاقي بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.



جرى إخطار اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، وتشكل فريق بحث بقيادة رئيس مباحث قسم شرطة الخانكة، وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين إصابة كلا من سيدة " تدعي أمل حسن حسين، في الأربعينيات من عمرها، ربة منزل، وإصابة ابنتها "سيلا منسي"، تبلغ من العمر 10 سنوات وطالبة في الصف الخامس الابتدائي، بحروق بالغة نتيجة سكب مادة حارقة علي وجههم وجروح متفرقة بالجسم ، وتم التوصل إلى مرتكبي الواقعة، والذين تبين أنهما "إسلام محمد غزالي النوبي ، 32 عاما ، ويعمل عامل في إحدى شركات الصابون، والثاني يدعي أدهم هاني نجيب مرسي، 17 عامًا" قاموا بسكب مياة النار على وجوه المصابين، وفروا هاربين بدراجة نارية حتى تم القبض على المتهم الثاني وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المتهم الهارب.

وتبين من التحريات الأولية وبسؤال شهود العيان، أشاروا أن المتهمين خاضوا مشاجرة منذ فترة بإحدى عائلات المنطقة، وبحسب شهود العيان بأن المتهمين دائمي الشجار وأنهم مسجلون خطر ومن متعاطي المخدرات، وأضافوا أن المتهم الأول وبمشاركة المتهم الثاني بيتا النية للانتقام من إحدى السيدات هناك وإحدى أطراف المشاجرة السابقة، لأنها قامت بضرب والدته، فقام بإحضار المادة الكاوية تنفيذا للمخطط الإجرامي.

وأضاف الأهالي أن المصابين لم يكونوا طرف في أي من هذة المشاجرة ولا يمتوا لها بأي صفة من بعيد أو قريب، موضحين أن السيدة وابنتها حضروا للسؤال عن إحدى المدرسات، وبالصدفة ويسؤال إحدى السيدات وهي صاحبة المشكلة والمشاجرة، في الشارع عن منزل هذة المعلمة، وفجأة وبدون سابق انذار قام المتهمين بفعلتهم وقاموا بسكب المادة على الحارقة على المصابة وطفلتها، تاركين صاحبة المشكلة، وتاركين من هم أصحاب المشاجرة الحقيقين.

صور المجني عليهم



تم نقل المصابيين إلى مستشفى الخانكة المركزي، بدائرة القسم، ومن ثم تم نقل المصابين إلى مستشفى الدمرادش، لتلقي العلاج ووضع الطفلة في الرعاية المركزة لسوء حالتها، وتم تحرير محضر رقم 3190إداري قسم الخانكة، وتوالت النيابة التحقيق.



سائق بالخانكة ينهي حياة زوجته ويشعل النيران فيها.. ما القصة



لم تتوقع سيدة في العشرينات من عمرها ، أن طلبها الطلاق من زوجها السائق ، سيدفع ثمن طلبها حياتها حرقا ، فقد كشفت التحريات الأولية بواقعة العثور على جثمان سيدة تدعى دنيا. ح. ص، 29 سنة مقيمة بقرية القلج بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، داخل شقتها أن المجني عليها كانت تعاني من معاملة أهل الزوج السيئة، وكانوا دائمي الشجار معها.



وأفادت التحريات التي أجراها فريق المباحث بالخانكة، بنشوب عدة مشادات بين المجنى عليها وزوجها، ما جعلها تطلب الطلاق، وفي يوم الواقعة احتد الكلام بينهما وتطورت المشادة الكلامية لمشاجرة، انتهت إلى قيام الزوج بطعنها عدة طعنات متفرقة منها في الرقبة وعدة حروق بالجسد.

وفي وقت آخر ، تحفظت الأجهزة الأمنية بالخانكة ، على جثمان المجني عليها ، تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لمعرفة سبب الوفاة وإعداد تقرير بشأن الواقعة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفاة.



وكان قد اقدم سائق علي التخلص من حياة زوجتة، في قرية القلج بالخانكة فى محافظة القليوبية ، بعد أن تعدى عليها حتى توفيت داخل منزلها فأشعل النيران في جثتها ولاذ بالفرار.



البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان إحدى السيدات مقتولة داخل شقتها الكائنة بمنطقة القلج.

صورة المجني عليها

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث، وعثروا على جثمان سيدة تدعى دنيا 29 في العقد الثالث من العمر داخل شقتها، وبها حروق بالجسد وطعنات وقطع حاد بالرقبة والمعصمين، واتهمت الأسرة زوجها ويدعى ع.ع، الذي لاذ بالفرار بإرتكاب الواقعة.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الخانكة العام تمهيدًا لعرضها على الطب الشرعي، وتشريح الجثمان للوقوف على الأسباب الحقيقة التي أدت إلى الوفاة، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية من الضبط علي المتهم وأمرت جهات التحقيق بحبسه .