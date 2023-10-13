بالهدايا التذكارية.. مطار شرم الدولي يستقبل أول رحلات خطوط إيجين اليونانية

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، صباح اليوم الجمعة ، أولي رحلات شركة الخطوط الجويه إيجين(AEGEAN) قادمة من مطار أثينا علي متنها 82 راكبا.

واستقبل مطار شرم الشيخ الدولي الرحلة بتقليد رش المياه وتقديم الهدايا التذكارية للركاب من قبل فريق العلاقات العامة بالمطار ، وسط كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات وصولهم .

ومن المقرر أن يستقبل مطار شرم الشيخ الدولي رحلة أسبوعيا لشركة خطوط إيجين ، قادمة من العاصمة اليونانية أثينا.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني لكافة المطارات المصرية بضرورة الإستعداد التام لإستقبال الموسم الشتوي الجديد وتقديم كافة التسهيلات، والإرتقاء بمستوي الخدمة المقدمة للركاب، خاصة تسهيل سفر ووصول الأفواج السياحية بالشكل الحضاري الذى يليق بمكانة مصر.

FB_IMG_1697226434082

FB_IMG_1697226431918

FB_IMG_1697226429782