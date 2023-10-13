البرودة لدى كبار السن تشير إلى فقر الدم ومشاكل في الأوعية الدموية

قد يحدث الشعور بالبرد في سن الشيخوخة في كثير من الأحيان أو يكون أكثر حدة، وقال المعالج خوخريف إن البرودة لدى كبار السن، ومشاكل الأوعية الدموية، هي أحد الأسباب الرئيسية للشعور المتكرر بالتجمد وبرودة الأطراف باستمرار.

وبحسب الطبيب فإن حالة الأوعية الدموية تتفاقم مع التقدم في السن بسبب الشيخوخة العامة للجسم، وبالإضافة إلى ذلك تساهم الأمراض في تدميرها.

وأوضح خوخريف أن البرودة لدى كبار السن من أصل وعائي قد تشير إلى وجود تصلب الشرايين أو داء السكري.

وتصلب الشرايين يضعف تغذية ليس فقط الأنسجة، ولكن أيضا الأوعية الدموية نفسها، وداء السكري يسرع هذه العملية، ويسبب اعتلال الأعصاب وتلف الأوعية الصغيرة وأوضح الطبيب لموسكو 24: "على هذه الخلفية تظهر البرودة.

بالإضافة إلى ذلك، البرودة لدى كبار السن قد تشير إلى فقر الدم وتتميز حالة فقر الدم بسبب نقص الحديد بانخفاض الهيموجلوبين، مما يجعل أنسجة الجسم أقل تزويدًا بالأكسجين ونتيجة هذه العملية هي الشعور بالتبريد.

ولفت خوخريف الانتباه إلى حقيقة أن قصور الغدة الدرقية يحدث غالبًا في سن الشيخوخة وهذا سبب آخر محتمل للشكاوى المتكررة من التجميد.

وقال الأخصائي: "إذا تدهور أداء الغدة الدرقية، وبدأت هرموناتها في النقص، فقد يبدأ الشخص في الشعور بالبرد".