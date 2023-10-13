السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

البرتغال تتقدم على سلوفاكيا في الشوط الأول

المنتخب البرتغالي
المنتخب البرتغالي

نجح المنتخب البرتغال في التقدم على نظيره السلوفاكي بهدفين نظيفين، في الشوط الأول من المواجهة، التي تجمعهما ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

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جاء الهدف الأول للبرتغال عن طريق المهاجم جونسالو راموس في الدقيقة 18، بينما أضاف الهدف الثاني رونالدو في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.
وشهد الشوط الأول سيطرة كبيرة من جانب لاعبي المنتخب البرتغالي، حيث أضاع اللاعبين عدد من الفرص المؤكدة للتهديف.
بينما لجأ منتخب سلوفاكيا للمناطق الدفاعية لعدم استقبال أهداف أخري خلال الشوط الأول.
وكان الجهاز الفني للبرتغال قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:
حارس المرمى: ديوجو كوستا
خط الدفاع: كانسيلو، أنطونيو سيلفا، روبن دياز، دالوت
خط الوسط: بالينها، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا
الهجوم: لياو، رونالدو، راموس.
يذكر أن البرتغال تواصل البحث عن التأهل، حيث يسعى المنتخب البرتغالي لحسم تأهله ليورو 2024 من خلال الفوز في مباراة الليلة.
فيحتل المنتخب البرتغالي صدارة ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 18 نقطة، فيما يأتي المنتخب السلوفاكي في المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

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