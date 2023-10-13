البيت الأبيض ينفي رصد أي تهديد "مُحدد" ضد أمريكا بعد هجوم حماس

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، "جون كيربي"، أن الاستخبارات الأمريكية لم ترصد أي تهديد "مُحدد" ضد الولايات المتحدة في أعقاب "طوفان الأقصى"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الجمعة.

وأضاف كيربي: "مع ذلك، نواصل البقاء يقظين حيال أي تهديدات محتملة"، خصوصا للمجتمعات اليهودية والمسلمة في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

وأعلن البيت الأبيض أن أول رحلة طيران عارض نظمتها الخارجية الأمريكية لنقل أمريكيين من إسرائيل، قد غادرت وهي الآن في طريقها إلى موقع لم يكشف عنه في أوروبا.

إنشاء مناطق آمنة للمدنيين في قطاع غزة

كما ذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعمل مع الأمم المتحدة ومنظمات أخرى لإنشاء مناطق آمنة للمدنيين في قطاع غزة.

وتشهد العديد من دول العالم مظاهرات حاشدة ضد الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة عن "ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 1843 شهيدا و7138 مصابا".

هذا وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن حصار غزة غير مقبول، مضيفا أن الدعوات التي نسمعها بما في ذلك في الولايات المتحدة بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد في القرن الماضي، مشبهًا الحصار الإسرائيلي غير المقبول لغزة بالحصار النازي للينينغراد.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها السابع عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنها مقاتلو حركة "حماس" يوم السبت الماضي، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على الأهداف المدنية داخل القطاع.