مقاطعة ماكدونالدز بعد تبرعها بالوجبات المجانية لجيش الاحتلال

دعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة سلسلة مطاعم ماكدونالدز مصر، بعد أن قالت شركة ماكدونالدز إسرائيل إنها تتبرع بـ 4000 وجبة يوميًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطين.

كما أنها تقدم خصمًا بنسبة 50% للجنود وقوات الأمن الذين يأتون إلى المطاعم.

وفي الوقت نفسه، أمرت إسرائيل بفرض حصار كامل على غزة، مما أدى إلى قطع الوصول إلى الغذاء والماء والوقود والدواء.

أعلنت شركة ماكدونالدز إسرائيل أنها ستقدم آلاف الوجبات المجانية لقوات الاحتلال الإسرائيلية والمواطنين بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس السبت.

وفي قصة على إنستجرام الخميس، قالت ماكدونالدز إنها تبرعت بـ “عشرات الآلاف من الوجبات” في جميع أنحاء إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية خلال الصراع المستمر.

وكتبت، وفقًا لترجمة من العبرية إلى الإنجليزية بواسطة موقع Insider، "تبرعت ماكدونالدز وتواصل التبرع بعشرات الآلاف من الوجبات لوحدات الاحتلال الإسرائيلي والشرطة والمستشفيات والسكان في جميع أنحاء القطاع وجميع قوات الإنقاذ. ونحن مستمرون في التبرع بآلاف الوجبات". يومياً لقواتنا في كل أنحاء البلاد، بالإضافة إلى خصم 50% للجنود والقوات الأمنية الذين يأتون إلى فروعنا".

وأوضحت في إحدى المنشورات أنها افتتحت خمسة مطاعم فقط لغرض تقديم المساعدات والتبرعات لقوات الأمن، وأنها تخطط لتقديم 4000 وجبة يوميا.

حتى الآن، تبرعت شركة الوجبات السريعة العملاقة بـ 12,000 وجبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطين في المناطق المحيطة، بحسب ما جاء في منشور يوم الخميس. وتظهر الصور في المنشور سيارات محملة بوجبات ماكدونالدز والجنود والعاملين في المستشفيات وهم يستلمون الطرود.

ويظهر أحد مقاطع الفيديو عمال ماكدونالدز وهم يقومون بإعداد وجبات وطرود ليتم تسليمها إلى قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حالة الحرب يوم السبت بعد أن أطلقت حماس آلاف الصواريخ على وسط وجنوب إسرائيل مما أسفر عن مقتل المئات. وارتفعت حصيلة القتلى في إسرائيل إلى 1300 منذ السبت، بحسب بي بي سي.

وفي الهجمات الانتقامية التي شنتها إسرائيل، استشهد أكثر من 1400 شخص في غزة، بحسب بي بي سي.

وفي هذه الأثناء، فرضت إسرائيل حصاراً كاملاً على دخول الغذاء والماء والوقود والأدوية إلى غزة.

وقال إيفان كاراكاشيان، رئيس قسم المناصرة في القدس لمنظمة المجلس النرويجي للاجئين غير الحكومية، لموقع Insider يوم الثلاثاء، إن هذا سيؤدي إلى "تجويع السكان" ويسبب "كارثة إنسانية".