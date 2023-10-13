نصائح ذهبية بعد التبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني.. طبيب تغذية يوضح

دائما ما يحرص الرئيس محمد عبدالفتاح السيسي على تقديم الدعم لشعب الفلسطيني، بإطلاق حملة موسعة في كافة الجامعات المصري في انحاء البلاد للتبرع بالدم، تزامنا مع تعرض قطاع غزة لتصعيد عسكري إسرائيلي عنيف.

وتمت التبرع بالدم في كل جامعات مصر عبر السيارات المتنقله في كافة محافظات مصر، لدعم الشعب الفلسطيني وانقاذ حياتهم.

وهناك عدة نصائح يجب علينا معرفتها بعد التبرع بالدم وهذا ما صرح به الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية ورئيس الجمعية الدولية لتغذية والسمنة في تصريح خاص بجريدة الوفد، نقدمها لكم في السطور التالية لتمتع بصحة جيدة.

وجاءت أبرز النصائح الواجب اتباعها بعد التبرع بالدم لعمل تعويض سليم وصحي عن الدم المفقود في اسرع وقت، لكي خلايا الدم تجدد ذاتها في اسرع وقت.

- الحرص على الإكثار بشرب الماء بما يعادل ثلاثه لتر يوميا.

- الحرص على تناول الخضروات والفاكهة ذات اللون الأحمر مثل البنجر أوالفلفل الأحمر أو الطماطم أو الكرنب البنفسجي أوالتفاح الأحمر أو الرمان أوالفراولة.

-الإكثار من تناول البروتين مثل اللحوم والكبدة والكلاوى.

- تناول المشروب السحري المكون من البنجر مسلوقه والبرتقال وعيدان القرفة مع كوب لبن طازج "يتم ضرب المكونات الثلاثة في الخلاط جيدا ثم تناول هذا المشروب يوميا لمده 7 أيام متتالية".

-تناول مشروب قشر الرمان لتحسين المناعة تعمل على بدء تكوين خلايا الدم بشكل صحي وسليم ويعمل على نقاء الدم من الكريسترول الضار ونظافة الكلى بشكل جيد، طريقة عمل هذا المشروب" جلب قشر رمان ويتم وضعه ف الماء ويضع على النار ليغلي لمده 3 دقائق ثم يتم تصيفته واضافه العسل له".

- شراء ماسورة اللحمة من عند الجزار لعمل شوربة العظام التي تعمل على تقوية المناعة وتحسين صحة العظام بشكل عام.

وهناك ممنوعات يجب ان تاخذ في عين الاعتبار بعد التبرع بالدم لمدة ٧ أيام.

-تجنب تناول المياه الغازية .

- تجنب شرب السجائر بشكل مباشر بعد التبرع بالدم حتى لا يصاب بالجلطات في الدم .

-البعد تماما عن تناول الاطعمة الجاهزة حتي لا تضر بالمناعة.

-عدم تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب المختص بعد اخطاره بتبرعك بالدم.