كنو يخطف تعادلًا مثيرًا لمنتخب السعودية أمام نيجيريا وديًا

استطاع محمد كانو لاعب منتخب السعودية فى خطف تعادلا مثيرا أمام نيجيريا فى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة الودية التى جمعت المنتخبين ضمن معسكر الأخضر السعودي المقام حاليا فى البرتغال.

أهداف المباراة

تقدم منتخب السعودية بالهدف الأول عن طريق اللاعب سلمان الفرج في الدقيقة 60 ، وجاء هدف التعادل لمنتخب نيجيريا عن طريق اللاعب عبد الاله العمري في مرماه بالخطأ في الدقيقة 73.

وتمكن المنتخب النيجيري فى تسجيل الهدف الثانى عن طريق لاعبه كيليتشي إيهيناتشو في الدقيقة 81، فيما أردك محمد كنو هدف التعادل للأخضر السعودي في الدقيقة الـ 10 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ولعب منتخب السعودية أمام نيجيريا بتشكيل كالتالى:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي.

في الوسط: عبدالله الخبيري، علي هزازي، فيصل الغامدي، عبدالله الحمدان، فهد المولد.

فى الهجوم: فراس البريكان.

ويخوض منتخب السعودية معسكرًا إعداديًّا في مدينة لاجوس البرتغالية خلال الفترة 8 وحتى 17 أكتوبر الجاري، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل في دولة قطر.

كما ينتهى معسكر الأخضر السعودي في البرتغال يوم الثلاثاء 17 من شهر أكتوبر الجاري، عندما يلعب أمام منتخب مالي، على نفس ملعب مواجهة اليوم أمام نيجيريا.