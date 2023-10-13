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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

علاء نبيل يدعم لاعبي زد 2009 بعد الفوز على 6 أكتوبر

زد 2009
زد 2009

نجح ناشئي كرة القدم بنادي زد مواليد 2009 ، في تحقيق الفوز علي فريق 6 أكتوبر بهدف دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهم اليوم الجمعة، بالمجموعة الرابعة بالجولة الثالثة ببطولة دورى منطقه الجيزه ، تحت قيادة كابتن شادي هشام .

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وأعرب كابتن علاء نبيل، رئيس قطاع الناشئين بنادي زد، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه، اليوم الجمعة، حيث حرص على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني علي الأداء والفوز اليوم.

وكان هدف الفوز لفريق زد في مواجهة 6أكتوبر قد سُجل عن طريق اللاعب محمد السيد مصطفى.

تكوين الجهاز الفني والإداري لفريق زد 2009

يتكون الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق :
مدير فني ك/ دكتور شادى هشام 
مدرب عام ك/ احمد على
مدرب ك/ عمر ابوالسعود 
مدرب حراس ك/ محمد ابراهيم 
إداري ك/ احمد هندى 
مدرب أحمال ك/ محمد عبدالجواد "زيكا"
تحليل فني ك/ ايهاب الدجوي
دكتور عظام د/ مينا لطيف
اخصائي د/ محمود عاصم الهوارى 
مساعد ملعب شهاب احمد

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