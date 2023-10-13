الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

السعودية ونيجيريا تعادل سلبي في الشوط الأول

منتخب السعودية
منتخب السعودية

انتهت أحداث الشوط الأول بين السعودية ونيجيريا، بالتعادل السلبي دون أهداف، فى المبارة الودية التى تجمعهما حاليًا استعدادًا لكأس آسيا وتصفيات كأس العالم 2024.

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منتخب السعودية يواجه نيجيريا لتحقيق الانتصار الغائب منذ 280 يومًا

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بعثة منتخب القوس والسهم تصل إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية

 يخوض منتخب السعودية معسكرًا إعداديًّا في مدينة لاجوس البرتغالية خلال الفترة 8 وحتى 17 أكتوبر الجاري، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل في دولة قطر.

ويلعب منتخب السعودية بتشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي.

في الوسط: عبدالله الخبيري، علي هزازي، فيصل الغامدي، عبدالله الحمدان، فهد المولد.

فى الهجوم: فراس البريكان.

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